Galaxy Z Flip 6 officiel : Samsung améliore sa formule, mais peut-il encore la révolutionner ?

Le Galaxy Z Flip de 6 Samsung est officiel. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur le nouveau pliable du constructeur coréen, qui réussit à apporter quelques nouveautés subtiles, mais bienvenues.

Après des mois de rumeurs et de spéculations, voici enfin le Galaxy Z Flip 6 de Samsung. Le pliable ne cherche pas à révolutionner une formule qui marche, mais parvient à apporter quelques nouveautés que les utilisateurs trouveront sans aucun doute appréciables. Ces dernières sont essentiellement situées sous le capot du mobile et prendront tout leur sens à l'usage, notamment en termes de puissance brute et de photographie. Voyons tout cela en détail.

Un design plus angulaire à la finition mate

Si vous mettez un Galaxy Z Flip 5 et Z Flip 6 côte à côte, vous remarquerez qu'il y a des différences, mais il vous faudra un peu de temps avant de pouvoir préciser lesquelles. En termes de dimensions, le nouveau pliable est identique à son prédécesseur : 85,1 x 71,9 x 15,1 mm lorsqu'il est fermé et 165,1 x 71,9 x 6,9 mm lorsqu'il est ouvert. C'est au niveau des tranches, plus angulaires, que le Flip 6 se démarque, ainsi que sur leur finition entièrement mate.

On note également la présence d'une bague colorée autour des deux capteurs photo arrière. Elle reprend la teinte globale du smartphone, à savoir grise, bleue, verte ou jaune. Il existe également 3 couleurs exclusives : le noir carbone, le blanc et le pêche., Le châssis est paré de l'Aluminium Armor, tandis que la partie supérieure du dos est en verre Gorilla Glass Victus 2 (là où prennent place les capteurs photo), comme sur le Flip 5. Enfin, si la charnière ne semble pas différente de prime abord, elle est annoncée comme plus robuste que la précédente avec 200 000 ouvertures certifiées.

Un écran lumineux et un processeur nouvelle génération

Pas de gros changements en ce qui concerne l'affichage, du moins aucun qui saute immédiatement aux yeux. L'écran interne du Galaxy Z Flip 6 est un Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, avec une définition de 2640 x 1080 pixels (FHD+) et un taux de rafraîchissement maximum de 120 Hz. Il est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2. Quant à la dalle externe, il s'agit d'une Super AMOLED de 3,4 pouces à la définition de 720 x 748 pixels. Ces chiffres vous disent quelque chose ? Normal : ce sont les mêmes que ceux du Flip 5.

Il y a en revanche une avancée par rapport au modèle précédent, sauf que tout le monde ne la remarquera pas forcément. La luminosité maximale de l'écran interne passe de 1 750 à 2 600 nits. De quoi assurer une très bonne visibilité même en plein soleil, mais encore faut-il être dans une situation où ce gain se justifie. Qui peut le plus peut le moins cela dit.

Parlons maintenant de ce qui fait fonctionner l'appareil. Le Flip 6 profite d'un processeur Snapdragon 8 Gen 3 épaulé par 12 Go de mémoire RAM. Inédite pour un smartphone de la gamme, cette configuration promet de gérer tout ce que vous pourrez lui asséner sans accroc ou ralentissement. En termes de stockage, on retrouve une version 256 Go et une autre grimpant à 512 Go. Notez que les deux bénéficient des 12 Go de RAM.

L'appareil photo, le plus gros changement sur le Galaxy Z Flip 6

Cette fois-ci, impossible de ne pas constater l'évolution. Pour la première fois, le Flip 6 intègre un capteur photo principal de 50 Mégapixels, contre 12 MP pour le modèle antérieur. Il s'agit de celui que l'on peut trouver sur les Galaxy S24 et S24 Plus. Dans le détail, nous avons donc :

Un objectif principal de 50 MP , ouverture f/1.8.

, ouverture f/1.8. Un ultra grand-angle de 12 MP , ouverture f/2.2.

, ouverture f/2.2. Une caméra selfie de 10 MP, ouverture f/2.2.

Le bond en avant est important sur la partie photo, pas sur la partie vidéo. À ce niveau, le Z Flip 6 propose la même chose que le 5, c'est-à-dire un enregistrement UHD 4K (3840 x 2160 pixels) à 60 ips ainsi qu'un ralenti Full HD à 240 ips ou 120 ips. Le support de l'HDR10+ est toujours de la partie.

Un peu plus d'endurance et un suivi logiciel à long terme

Autre nouveauté invisible à l’œil nu : le nouveau pliable de Samsung embarque une batterie de 4 000 mAh, contre 3 700 mAh pour la précédente itération. Voilà qui devrait permettre de s'en servir un peu plus longtemps avant de devoir foncer vers son chargeur. Le constructeur nous promet par exemple 23h de lecture vidéo continue. Un chiffre qui se vérifiera (ou non) lors des tests.

Notons une autre “première” pour le Galaxy Z Flip 6. Afin de refroidir l'appareil avec un maximum d'efficacité, il dispose d'une chambre à vapeur, comme le Z Fold 6. Pour rappel, il s'agit d'une technologie permettant une meilleure diffusion de la chaleur émise par les composants du smartphone. Là aussi, il faudra attendre de tester ce denier afin de voir si la différence avec le modèle de 2023 se fait réellement sentir.

Du côté logiciel, le Flip 6 tournera sous Android 14 à la sortie de la boîte. Sans surprise, Samsung indique que le mobile aura droit à 7 ans de mises à jour, ce qui théoriquement veut dire qu'il supportera jusqu'à Android 22 si l'on ne compte pas Android 15.

La fameuse intelligence artificielle Galaxy AI est bien sûr présente avec des fonctionnalités comme des suggestions de réponses aux messages depuis l’écran externe, la mise en forme et la traduction de notes vocales intégrées dans Samsung Note, ou encore un fond d’écran interactif et adaptatif donnant l'heure et la météo.

Quels prix et quelles disponibilités pour le Galaxy Z Flip 6 ?

Le Galaxy Z Flip 6 de Samsung sera disponible en France le 24 juillet 2024. Une période de précommande s'ouvre le 10 juillet avec une offre de reprise de votre ancien mobile augmentée de 100 €, sous conditions. Voici le prix des deux versions du smartphone :

Galaxy Z Flip 6 avec 256 Go de stockage : 1 199 €.

: 1 199 €. Galaxy Z Flip 6 avec 512 Go de stockage : 1 319 €.

Par rapport à 2023, on constate que le tarif ne change pas pour le modèle 256 Go et qu'il baisse même de 20 € pour le 512 Go. Le pliable reste un investissement important, mais toute réduction est bonne à prendre.