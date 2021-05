Mass Effect Legendary Edition tournera à 120 FPS sur Xbox Series X et 60 FPS sur PS5

Mass Effect Legendary Edition évoque aujourd’hui ses performances sur consoles. Le titre, bien que développé sur PS4 et Xbox One, fonctionnera logiquement sur PS5 et Xbox Series X. Sur la première, il tournera à 60 images par seconde au maximum tandis que sur la deuxième, il pourra grimper à 120 images par seconde.

Mass Effect Legendary Edition sortira aussi bien sur PC que sur consoles. Dans une note de blog, EA évoque aujourd’hui les performances de son jeu sur les consoles de salon. Dans tous les cas, vous pourrez jouez à 60 images par seconde, même si vous avez une vieille PS4 ou une Xbox One.

Comme beaucoup de jeux aujourd’hui, Mass Effect Legendary Edition proposera deux modes graphiques. Un mode « Favoriser qualité » qui se veut plus beau, ainsi qu’un mode « Favoriser fréquences d’images » qui rogne un peu sur les graphismes afin d’augmenter le nombre d’images par seconde.

Mass Effect ira jusqu'à 120 images par seconde sur Xbox Series X

Le studio a publié un tableau pour nous montrer comment le titre tournera sur les différentes machines. On remarque plusieurs choses intéressantes. Par exemple, la première PS4 et la première Xbox One, très répandues, supporteront un taux de 60 images par seconde en 1080p, ce qui est une excellente chose. Sur PS4 Pro ainsi que sur Xbox One X, il sera possible d’afficher le jeu en 4K/30 FPS pour 1440p/60 FPS, au choix.

Le jeu n’a pas été développé pour les nouvelles consoles, mais cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas profiter d’une « superior version » sur PS5 et Xbox Series X. Comme le montre le tableau, vous pourrez jouer à 60 FPS en 4K sur les deux machines. On remarque qu’en préférant le taux de rafraîchissement sur Xbox Series X, le titre pourra atteindre les 120 images par seconde (alors qu’on ne gagne rien sur PS5). Parfait si vous avez un écran compatible.

A vous ensuite de choisir votre version… ou de vous diriger vers le PC. Avec une bonne config, il y sera possible d'atteindre les 240 images par seconde en 4K. Pour rappel, Mass Effect Legendary Edition comprendra les trois jeux de la saga repensés avec de meilleurs graphismes et des contrôles revus (du moins pour le premier volet). Sortie le 14 mai prochain.