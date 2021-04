Total War Rome Remastered : le jeu culte est enfin disponible, voici ce qu’il vaut

Total War Rome Remastered sort aujourd’hui sur PC. Actualisation du jeu culte de 2004, il permet de profiter de l’expérience originale avec des graphismes revisités. Il est disponible sur Steam à 30 euros. Nous avons pu l'essayer et voici notre avis rapide.

Total War est une saga mythique du jeu vidéo et elle est jalonnée de jeux importants qui ont fait progresser le genre en plus de tenir les joueurs en haleine. Parmi ces jalons, impossible de ne pas citer Rome. Sorti en 2004, il jouit aujourd’hui d’un remaster technique. Le titre reste le même qu’à l’époque, mais avec des graphismes revisités. Nouvelles textures, 4K, prise en charge du 21 :9, nous sommes en face d’un travail de restauration soigneux et poussé dans les moindres détails.

L’expérience Total War la plus pure

Le principe de Total War Rome est simple. Vous choisissez l'une des trois maisons romaines (d’autres peuples se débloquent ensuite) et vous partez à la conquête du monde méditerranéen. Le jeu, comme tous les Total War, se divise en deux phases. Une dans laquelle vous gérez votre empire et vos conquêtes (soit par la diplomatie, soit par la guerre) et une autre où vous devez prendre la tête d’une armée dans des batailles d’envergure. A noter que ce Remaster comprend aussi les deux extensions du jeu de base : Barbarian Invasions et Alexandre.

Les vieux de la vieille qui ont passé leurs nuits de 2004 à étendre leur empire retrouveront ce qui fait le charme du jeu. On note tout de même quelques ajouts intéressants, notamment au niveau de la diplomatie, mais au final, nous sommes plus dans le domaine du réajustement qu’autre chose. En un mot comme en cent, c'est le même en plus beau. On déplace nos armées, on gère nos villes, on mène campagne comme à la grande époque.

Le remaster se montre extrêmement propre au niveau technique. Cependant, il faut tout de même noter qu'il ne dépasse pas vraiment l’aspect “voyage nostalgique”. Si vous êtes un habitué de la saga, vous savez qu’elle a grandement évoluée avec le temps et les mécaniques de Rome se montrent un peu vieillottes aujourd’hui, voire carrément archaïques. On s’amusera de l’avertissement sur cet aspect au lancement du jeu, comme si Creative Assembly s’excusait d’avoir fait évoluer sa formule depuis.

Les combats sont l'aspect qui souffrent le plus du temps qui passe. Les champs de batailles paraissent vides, et la tactique est quasiment absente. Un défaut dont on peut largement passer outre, les limitations de l'époque ne pouvant offrir guère plus. On regrette que les temps de chargements entre les tours n'aient pas été optimisés. Difficile de patienter de longues secondes, voire une minute, que l'IA fasse sa tambouille pendant qu'on attend à rien faire.

Total War Rome 2 est parfait pour les néophytes

Si vous avez commencé Total War sur le tard et/ou joué à Rome 2 (2012), vous aurez peut-être l’impression de revenir en arrière. Rome 2 est (logiquement) une version améliorée de Rome et ce sur tous les aspects du gameplay. Même graphiquement, il reste encore plus attrayant que ce Remastered qui ne fait que « lisser » le visuel de l’époque. Le voyage sera donc peut-être un peu rude, voire désagréable, pour certains, et mieux vaut donc réinstaller le jeu de 2012 dans ce cas.

Toutefois, Total War Rome Remastered a un atout de poids. A notre sens, il représente la porte d’entrée idéale pour ceux qui n’ont jamais touché de leur vie à un titre de la licence . Les mécaniques sont simples (voire simplistes), donc faciles à prendre en main. Le tout est enrobé d'un écrin technique propre pour 2021. Une initiation parfaite pour ensuite essayer les nouveaux volets, comme Total War Troy, le dernier en date, ou les Warhammer.

Dans les faits, Total War Rome Remastered est une actualisation très soignée, une chose qu’on aimerait voir plus souvent. Creative Assembly signe voyage nostalgique parfait pour les joueurs de l’époque et offre une bonne entrée en matière pour les néophytes.