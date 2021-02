FF7 Remake Intergrade sortira sur PS5 le 10 juin 2021

Square-Enix annonce la date de sortie de Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la version améliorée de FF7 Remake. Elle arrivera sur la PlayStation 5 le 10 juin 2021. Les contenus additionnels exclusifs mettant en scène Yuffie seront proposés via un DLC payant aux possesseurs de la version PS4.

C’est une grosse journée pour les fans de Final Fantasy. Tout d’abord, le State of Play de Sony a vu la confirmation qu’une version PS5 améliorée est en cours de développement. Elle s’appellera Final Fantasy VII Remake Intergrade. Un nom qui n’est pas dû au hasard, bien évidemment. Square-Enix a également annoncé deux jeux pour Android et iOS : FF7 Ever Crisis, compilation de toute la saga Final Fantasy VII, et FF7 The First Soldier, un battle royale qui sert de prequel à l’ensemble. Enfin, la version PS4 de FF7 sera offerte à tous les abonnés PlayStation Plus en mars. Sony a officialisé aujourd’hui l’information qui circulait déjà depuis quelques jours.

Suite à l’apparition de Final Fantasy VII Remake Intergrade lors du State of Play, Square-Enix a diffusé un communiqué de presse pour officialiser la date de lancement du jeu sur PlayStation 5. Il s’agit du 10 juin 2021. Voilà une excellente nouvelle pour les amateurs de RPG japonais et de la série. Il ne reste plus qu’à… dégoter une PS5 pour y jouer ! Voilà une mission qui ne sera pas évidente.

L’éditeur nippon révèle également l’ensemble des nouveaux éléments inclus dans cette version un peu particulière. De quoi s’agit-il exactement ? Final Fantasy VII Remake Intergrade est une version améliorée du Final Fantasy VII Remake que nous avons testé sur PS4 il y a un an. Les améliorations concernent les graphismes, la prise en main, mais aussi le contenu du jeu. Profitons donc de l’occasion pour faire un tour complet.

Des améliorations pour les graphismes et la maniabilité

Commençons avec les améliorations graphiques. Final Fantasy VII Remake Intergrade profite de graphismes améliorés. Square-Enix annonce des textures, des éclairages et des environnements améliorés. La définition du jeu monte maintenant en 4K. Et le taux de rafraichissement monte maintenant à 60 images par seconde. Attention, il ne sera pas possible, du moins dans un premier temps, de combiner les deux : ce sera soit 4K, soit 60 ips.

Côté gameplay, rien ne changera fondamentalement dans le jeu. Cependant, Square-Enix profite du passage à la PS5 pour apporter quelques retouches. Par exemple, la maniabilité prendra en charge les gachettes adaptatives de la manette Dualsense, que ce soit pendant les combats ou pendant les courses de moto. Le retour haptique offrira des sensations plus immersives dans les phases d’exploration. En outre, et ce n’est pas du luxe (les joueurs PS4 le savent) : Final Fantasy VII Remake Intergrade profitera du stockage SSD de la PS5 pour améliorer considérablement les temps de chargement.

Un DLC exclusif avec Yuffie et un personnage inédit

Dernier point, peut-être le plus important, Final Fantasy VII Remake Intergrade intègre un DLC exclusif. D’où le nom « Intergrade », puisque ce DLC est autant un « upgrade » qu’un « intermède ». En effet, il s’agit d’une aventure « stand alone » qui raconte l’infiltration de Yuffie dans la Shinra pour récupérer une materia, une histoire qui se déroule en parallèle des aventures de Cloud dans Midgar et qui servira de lien avec les prochains épisodes de FF7 Remake. Vous pourrez également jouer avec un personnage inédit, Sonon Kusakabe. Miam…

Mais, qui est Yuffie ? Pour ceux qui n’ont pas joué à la version originelle de Final Fantasy VII, Yuffie est une shinobi du Wutai, obsédée par les materia (ces pierres qui servent à lancer des sorts dans FF7). A l’origine, elle se joint au groupe de Cloud et Tifa après leur départ de Midgar. Ce qui explique pourquoi elle n’est pas présente dans le premier épisode de Final Fantasy VII Remake sur PS4. Il s'agit donc d'une belle occasion pour les joueurs du Remake de faire connaissance avec elle. Sa prise en main semble énergique, diamétralement opposée à celle de Barret par exemple, et plus rapide encore que celle de Tifa.

80 euros la version standard, 100 euros la version deluxe

Le DLC Intergrade sera vendu systématiquement avec la version PS5 du jeu, qui sera donc proposée en version physique et numérique. Le jeu se déclinera en deux versions : standard, à 80 euros, ou deluxe, laquelle pourrait ne pas être proposée en version physique. Vendue à 100 euro, elle inclura, outre le jeu amélioré et son DLC, une mini bande originale avec les musiques exclusives du DLC et un artbook numérique. Les précommandes ont déjà démarré, sur le PlayStation Store ou dans la boutique officielle Square Enix. Une arme pour Yuffie sera offerte à tous les joueurs qui achèteront le jeu avant sa sortie.

Notez enfin que les possesseurs de FF7 Remake sur PS4 ne seront pas oubliés. Ils profiteront d’une mise à niveau gratuite vers la version PS5 (si vous profitez du téléchargement gratuit du jeu le mois prochain, vous êtes évidemment concerné). Mais cette mise à niveau n’inclura pas le DLC Intergrade. Les joueurs PS4 devront acheter le DLC séparément pour pouvoir y jouer sur PS5. Notez aussi que la mise à niveau gratuite sera possible à partir d’une version physique du jeu à condition que vous ayez une PS5 avec lecteur de disque optique. Si vous avez la version dématérialisée, une PS5 Digitale Edition sera suffisante.