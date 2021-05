Watch Dogs Legion sera bientôt jouable en 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Watch Dogs Legion va bientôt avoir droit à une mise à jour de taille, puisqu’elle va permettre aux joueurs de profiter du titre en 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X. Ce dernier rejoint ainsi la liste relativement fermée des jeux last-gen ayant droit à un boost de performance sur les nouvelles consoles.

Une des améliorations notables — et très appréciable — de la nouvelle génération de console est la possibilité de jouer en 60 FPS. Jusque là limitées à 30 FPS, les PlayStation et Xbox n’offraient pas la fluidité de mouvement que proposent les PC depuis maintenant un certain temps. Bien conscients de cet enjeu, développeurs et constructeurs font tout pour permettre aux joueurs de découvrir ou redécouvrir les titres populaires avec une plus grande fréquence d’image.

C’est ainsi le cas d’Ubisoft, qui a annoncé qu’une mise à jour de taille de Watch Dogs Legion sera déployée dans les jours à venir. Parmi les nombreuses nouveautés et autres correctifs apportés par la version 4.5 du jeu, Ubisoft a annoncé l’arrivée des 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X, ajoutant qu’il s’agit « d’une des demandes les plus fréquentes de la part de nos joueurs next-gen ». Le titre rejoint ainsi la liste grandissante ayant droit à cette amélioration sur les nouvelles consoles.

Watch Dogs Legion sera jouable en 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Il s’agit là du dernier obstacle pour que Watch Dogs Legion soit considéré comme un véritable jeu next-gen. Celui-ci propose déjà le ray tracing ainsi qu’une résolution 4K, mais sa fréquence d’image est pour le moment encore limitée à 30 FPS. Ubisoft semble déterminer à offrir à ses fans une expérience digne de ce nom sur les dernières consoles, puisque des mises à jour similaires d’Assassin’s Creed Valhalla et Rainbow Six Siege ont récemment été déployées, cette fois pour jouer en 4K/120 FPS.

Quant à Sony et Microsoft, la guerre continue. Watch Dogs Legion s’ajoute désormais à la liste des jeux PS4 améliorés sur PS5. Il se place également aux côtés des titres profitant du FPS Boost sur Xbox Series X, une fonctionnalité qui fait beaucoup parler d’elle avec sa liste géante qui ne cesse de s’agrandir. Ubisoft, de son côté, n’a pas encore annoncé de date à laquelle la mise à jour sera disponible. De nombreux bugs seront corrigés, tandis que de nouveaux éléments seront ajoutés.

