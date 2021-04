Mass Effect Legendary Edition : découvrez les améliorations graphiques de ce remaster

La trilogie Mass Effect va avoir le droit à un remaster pour s’adapter aux configurations graphiques actuelles. A moins d’un mois de la sortie, Bioware nous montre un peu les améliorations. Elles sont essentiellement graphiques et le développeur nous explique sa démarche.

La trilogie Mass Effect va revenir dans une Legendary Edition adaptée aux configurations actuelles. Il s’agit d’un remaster et non d’un remake complet. Toutefois, les améliorations seront nombreuses. Après avoir détaillé les ajustements du gameplay, Bioware explique aujourd’hui comment ils ont redonné une seconde vie aux titres en termes de visuel.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en bas d'article, les graphismes ont été améliorés, mais restent fidèles à ceux des jeux originaux. Dans une longue note de blog, le studio explique sa manière de travailler en trois phases. La première a consisté à inventorier toutes les données graphiques des jeux, que ce soient les modèles 3D, les textures, les donnes d’interfaces, etc. Le fait est que Mass Effect 1, 2 et 3 sont sortis sur la génération Xbox 360/PS3 et qu’ils tournaient en 720p. A la fin de cette phase, Bioware a pu déterminer qu’il y avait trente mille textures à retravailler en 4K.

Mass Effect 1 est le jeu qui a nécessité le plus de travail

La deuxième phase a été le travail d'amélioration et d'unification. Ce n'était pas tout d'étirer les textures, il fallait également en revoir certaines pour leur donner plus de corps (comme les armures) et surtout faire que l'aspect visuel soit cohérent d'un jeu à l'autre. Par exemple, les modèles de personnages ont été unifiés pour les trois titres, tout en prenant soin de garder quelques différences liées à l’histoire (habillement, cicatrices…). Certains assets ont été aussi repris pour tous les épisodes. Comme l’explique Bioware, c’est Mass Effect premier du nom qui a nécessité le plus de travail. Fait amusant, ce sont les données de ses DLC, qui amélioraient beaucoup d’aspect du jeu de base, qui ont été utilisés pour lui donner une seconde jeunesse. Certains détails graphiques, comme les effets de lumière et de particules, ont aussi été revus.

Enfin, la dernière phase est celle du peaufinage. Bioware a par exemple énormément retravailler les environnements, surtout ceux du premier jeu. Il est vrai que celui-ci est sorti en 2007 et accuse son âge. Certains décors paraissent aujourd’hui vides. Par exemple, l’une des planètes met en scène des bâtiments en ruine. Des gravats ont été ajoutés et la lumière ajustée pour donner une atmosphère plus inquiétante. De même, un gros travail a été fait sur une planète enneigée pour renforcer les tempêtes, avec une meilleure luminosité des éclairs et des particules plus denses.

Bref, une amélioration graphique qui a nécessité un travail énorme, mais qui ne trahit pas non plus l’identité visuelle des trois jeux. Pour rappel, Mass Effect Legendary Edition sortira le 14 mai 2021.

