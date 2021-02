Mass Effect Legendary Edition : date de sortie, prix, plateformes, nouveautés, tout savoir

La trilogie Mass Effect va avoir le droit à une version repensée pour les nouvelles consoles. Une nouvelle édition qui sera aussi bien dédiée aux fans de la saga qu'aux nouveaux venus. Date de sortie, plateformes, nouveautés, on vous dit tout sur cette Legendary Edition.

Mass Effect est une série qui a profondément marqué les fans d’action-RPG. La saga spatiale va faire son grand retour ! Bioware et EA ont annoncé travailler sur une « édition légendaire ». Il ne s’agit pas d’un remake complet comme Resident Evil 2 ou Final Fantasy VII, mais bien d’un lifting graphique profond. Il apportera tout de même son lot de changements et réunira la trilogie complète en un seul jeu.

Les fans n’ont qu’une hâte : replonger dans cet univers fascinant. Pour les autres, ce sera l’occasion parfaite de se lancer dans cette aventure unique afin de découvrir ce morceau d’histoire du jeu vidéo. Nouveautés, prix, plateformes, date de sortie, on vous dit tout ce qu’on sait sur ce Mass Effect Legendary Edition.

Qu’est-ce que Mass Effet ?

Mass Effect est une saga de jeu de rôle action/aventure composée de trois titres principaux. Le premier est sorti en 2007, le second en 2010 et le troisième en 2012. Les trois sont disponibles sur PC, mais aussi PS3 et Xbox 360. Ce qui fait le sel de Mass Effect, c’est son histoire et son univers fouillé, qui rappelle celui de Star Trek par certains aspects. Le joueur est propulsé en 2183. L’humanité a découvert le voyage spatial et a intégré une organisation politique composée d’une multitude de races alien. On y incarne le commandant Shepard, militaire humain qu’on peut créer à son image. Dans un contexte politique tendu, il découvre une menace ancestrale et destructrice. À lui, ou plutôt à vous, de toute faire pour sauver l’univers.

Il s’agit d’un jeu d’action à la troisième personne qui penche énormément vers le RPG. Si les combats sont nerveux, ils nécessitent également une bonne dose de stratégie. Jeu de rôle oblige, Mass Effect met aussi l’accent sur les dialogues et l’exploration. Le titre met souvent le joueur face à des décisions difficiles aux conséquences visibles d’un jeu à l’autre. Une trilogie saluée par la critique à l’époque et qui a contribué à façonner ce qu’est le jeu de rôle/action aujourd’hui.

À noter qu’un épisode spin-off est sorti en 2017 : Mass Effect Andromeda. Sans lien avec la trilogie originelle, il n’a pas su convaincre les joueurs. Son manque d’originalité, ses faiblesses dans l’écriture ainsi que ses graphismes décevants n’ont pas marqué. Ce dernier volet n’est pas inclus dans la Legendary Edition.

Quand sortira Mass Effect Legendary Edition ?

Mass Effect Legendary Edition sortira le 14 mai 2021. Depuis quelques années, les fans réclamaient à cor et à cri une édition remise au goût du jour. Bioware et EA ont finalement décidé de l’annoncer en 2020. La date de sortie est désormais officiellement fixée.

Sur quelles plateformes sortira Mass Effect Legendary Edition ?

Mass Effect Legendary Edition sortira sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Il n'y aura pas de versions spécialement dédiées à la PS5 et la Xbox Series X. La chose aurait demandé trop de travail. Toutefois, Bioware a précisé que les versions consoles seront « hybrides ».

Les versions PS4 et Xbox One pourront évidemment être lancées via la rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series X. Elles bénéficieront d’améliorations sur ces supports. Les graphismes y seront plus fins et les temps de chargement réduits. Bioware a indiqué ne pas travailler sur une version entièrement next-gen pour le moment. Une version Switch n’est pas non plus au programme.

À quel prix sortira la Legendary Edition ?

Mass Effect Legendary Edition sera vendu le même prix qu’un jeu classique. Sur le site officiel d'EA, il est affiché à 70 euros sur PS4 et Xbox One. Sur PC, il sera disponible sur Steam et Origin au prix de 60 euros. Notons qu’une version collector contenant moult goodies, comme un casque du commandant Shepard en taille réelle, est vendue à 150 dollars sur le site officiel. Mais attention, cette édition… ne contient pas le jeu, qu’il faudra encore acheter à part !

Que contiendra cette Legendary Edition ?

Cette édition légendaire comprendra Mass Effet 1, 2 et 3, tous trois avec de meilleurs graphismes. Il y aura déjà de quoi faire, puisque chaque volet prend en moyenne 25-30 heures à terminer. En plus des jeux de base, Bioware inclura tous les DLC sortis. Il y en a quarante au total. Certains se limitent à quelques ajouts, comme de nouvelles armures ou des personnages supplémentaires, tandis que d’autres rajoutent de nouvelles quêtes et des planètes à explorer. Certains DLC sont conséquents puisqu'ils s'étalent sur plusieurs heures de jeu.

À noter qu’un seul DLC n’a pas été inclus : il s’agit de Pinacle Station de Mass Effect 1. Bioware a expliqué que les fichiers de base étaient corrompus et irrécupérables. Il aurait fallu trop de temps pour tout refaire de zéro. Rassurez-vous, ce n’est pas vraiment une grosse perte. Pinacle Station n’était qu’un DLC mineur : une succession de combats sans véritable scénario.

Quels seront les changements par rapport aux jeux d'origine ?

Mass Effect Legendary Edition n’est pas un remake, mais un remastered. Cela signifie que les jeux de base n’ont pas été retouchés, ou très peu. Bioware indique que Mass Effect 1, beaucoup moins axé action se que ses deux suites, a été légèrement été retravaillé au niveau des combats, mais que le résultat serait tout de même très proche du jeu de base. Le studio a aussi repensé certains aspects au niveau de la maniabilité dans les trois titres. Mais l'aventure, les niveaux et les événements seront les mêmes qu'auparavant.

Ici, ce sont les graphismes qui ont été au centre du développement. Les équipes ont retravaillé toutes les textures et les environnements pour les rendre plus beaux et réalistes. De même, les jeux sont désormais compatibles 4K HDR et prennent en charge les différemment formats d’écran, comme le 21 :9 sur PC. Les temps de chargements ont également été réduits. Fini les longues attentes dans les ascenseurs de la Citadelle.

Enfin, cette Legendary Edition a pensé la trilogie comme un seul jeu. Ainsi, ils seront tous inclus dans le même launcher et pourront se faire à la suite sans revenir sur Windows (ou le menu principal de la console). Les choix d’un épisode à l’autre seront pris en compte. C’était déjà le cas à l’époque, mais les sorties des différents volets étant séparés de plusieurs années, beaucoup de joueurs perdaient leur sauvegarde dans ce laps de temps. Ici, tout sera unifié.

Que nous réserve la saga Mass Effect dans le futur ?

Mass Effect Legendary Edition permettra aux fans de se remettre dans le bain et aux néophytes de découvrir la saga avant de se plonger dans le futur de la licence. Bioware travaille actuellement sur un quatrième épisode. Mass Effect 3 concluant la trilogie de manière définitive, ce nouveau volet devrait ouvrir un nouvel arc avec de nouveaux personnages et environnements.

Pour le moment, nous n’avons aucune information concrète à se mettre sous la dent. Tout ce qu’on sait, c’est que le jeu est en développement et qu’il sortira un jour. En parallèle, Bioware développe également le quatrième volet de Dragon Age.