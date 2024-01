Tesla va mettre à jour ses Model S et X, de nouvelles batteries sont prévues

Tesla s'apprête à lancer des “packages d'efficacité” pour ses modèles phares S et X en 2024. Au menu : des améliorations potentielles de la batterie ou du groupe motopropulseur et d'autres mises à jour comme un nouveau volant, un éclairage d'ambiance amélioré, et une nouvelle caméra sur le pare-chocs avant.

Est-il encore besoin de présenter Tesla et ses modèles emblématiques, les Model S et Model X ? Ce dernier, premier SUV électrique de la marque, a connu un succès notable depuis son lancement en 2015, notamment avec sa version Plaid de 1 020 chevaux mise à jour en 2021.

Le Model S, quant à lui, n'a cessé d'évoluer, offrant un nouvel intérieur et une autonomie améliorée avec sa version 2021. Ces modèles ont non seulement redéfini les attentes en termes de performances et de design dans le secteur des véhicules électriques, mais ils ont également servi de catalyseur pour les innovations futures de la marque. Selon les dernières informations, Tesla prévoit d'introduire des “packages d'efficacité” pour ces deux modèles en 2024.

Tesla met le paquet sur les mises à jours des modèles S et X pour 2024

Selon un fan de Tesla sur X, la marque prévoit d'introduire des “packages d'efficacité” pour les Model S et Model X en 2024. Ces mises à jour semblent être principalement motivées par la nécessité de répondre aux normes et exigences de test en évolution, notamment celles de l'EPA (Agence de Protection de l'Environnement) aux USA et au Canada. Elles incluent l'ajustement des estimations d'efficacité en conformité avec ces nouvelles directives.

Ces mises à jour ont été révélées grâce à des références dans le firmware des véhicules (2023.44.30.8) et pourraient suivre tendance des changements précédents, comme en 2021, lorsque la société a modifié un package d'efficacité en augmentant la capacité des batteries des modèles 3 et Y, passant d'une batterie de 77 kWh à une batterie de 82 kWh. Le groupe motopropulseur pourrait aussi être concerné. Toutefois, il est important de noter que ces changements ne garantissent pas nécessairement une amélioration de l'efficacité ou de l'autonomie.

En plus de ces packages mentionnés précédemment, Tesla prévoit d'introduire plusieurs autres améliorations pour répondre aussi aux attentes de ses clients pour ces deux modèles. Parmi les nouveautés les plus notables, un firmware récent a révélé des références à un nouveau volant avec un klaxon mécanique au centre, remplaçant le bouton actuel sur le volant. Ceci marque un retour à une conception plus traditionnelle, répondant peut-être aux préférences des utilisateurs. De plus, la marque prévoit d'ajouter un éclairage d'ambiance et une caméra sur le pare-chocs avant, similaire à celle du Cybertruck, pour faciliter le stationnement dans les espaces étroits.