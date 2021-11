Tesla lance un nouveau chargeur à domicile compatible avec toutes les voitures électriques

Tesla vient de lancer sur le marché américain un tout nouveau chargeur mural pour la maison. Équipé d'une prise J1772, il est compatible avec toutes les voitures électriques disponibles sur le territoire US. Petit à petit, Tesla ouvre son écosystème à la concurrence.

Voilà une nouvelle qui ravira probablement les propriétaires de Tesla, mais aussi ceux d'un véhicule électrique d'une autre marque. En effet, l'entreprise dirigée par Elon Musk vient d'annoncer le lancement d'un nouveau chargeur mural pour le domicile. Baptisé J1772 Gen 2 Wall Connector, ce chargeur comme son nom l'indique embarque une prise J1772.

De fait, il est compatible avec l'ensemble des voitures électriques disponibles sur le marché américain. “Chargez votre véhicule électrique à la maison avec le connecteur mural J1772 Gen 2, une solution de recharge à domicile pratique pour les propriétaires de véhicules électriques. Il suffit de le brancher pendant la nuit et de le recharger pendant votre sommeil”, écrit Tesla sur la fiche produit du chargeur.

Concernant les détails techniques, le nouveau chargeur de Tesla peut fournir jusqu'à 9,6 kW (40 ampères) de puissance de sortie pour un seul véhicule. En outre, il offre différents profils de puissance et “un design idéal que ce soit en extérieur ou en intérieur”. Enfin, concluons sur la longueur du câble de recharge : 7,3 mètres.

À lire également : Tesla met à jour les Superchargeurs en France pour une charge encore plus rapide

Tesla lance son premier chargeur mural compatible avec les autres véhicules

Comme le précisent nos confrères du site spécialisé Electrek, c'est la première fois que Tesla vend un chargeur sans son propre connecteur propriétaire en Amérique du Nord. En effet, ce J1772 Gen 2 Wall Connector se destine avant tout aux propriétaires de véhicules électriques d'autres constructeurs, et non aux possesseurs de Tesla. En effet, l'entreprise californienne recommande “d'utiliser un Wall Connector pour une expérience de charge à domicile plus fluide. Le J1172 Gen 2 Wall nécessite un adaptateur pour les véhicules Tesla”.

Côté prix, il faudra débourser 415 dollars pour ce nouveau chargeur mural. Il faut toutefois préciser qu'il dispose de moins fonctionnalités que les chargeurs muraux de 3e génération de Tesla, qui embarquent notamment une connectivité Wi-Fi utilisée pour télécharger des mises à jour logicielles par exemple.

Pour l'heure, on ne sait pas si Tesla compte proposer ces différents chargeurs muraux en France ou dans d'autres marchés. Il est clair que les différentes normes de sécurité électriques rendent la chose compliquée. Mais quoi qu'il en soit, Tesla s'efforce depuis plusieurs mois d'ouvrir progressivement son écosystème aux autres constructeurs de véhicules électriques. Preuve en est avec l'ouverture du réseau Superchargeur aux autres voitures électriques d'ici la fin d'année 2021. En effet, le constructeur a d'ores et déjà commencé à négocier avec plusieurs pays européens pour ouvrir ses stations de recharge aux marques concurrentes. D'ailleurs, une phase de test a débuté au Pays-Bas, avec le lancement de 10 Superchargeurs accessibles aux autres véhicules électriques.