Tesla : l’application fait peau neuve, quelles sont les nouveautés ?

Tesla vient de mettre à jour son application mobile. Au programme, une interface remaniée, une pléthore de fonctionnalités inédites et un accès direct à la boutique en ligne du constructeur, le Tesla Shop. Faisons le point ensemble.

Alors que Tesla vient de confirmer que la pénurie mondiale de puces électroniques entraînera des retards de livraison, le constructeur américain vient de mettre à jour discrètement son application mobile. Plus qu'un simple patch, l'appli Tesla profite ici d'une refonte majeure avec de nombreuses nouveautés au programme.

En premier lieu, l'interface de l'appli a été totalement remaniée pour un résultat plus sobre, plus élégant mais aussi plus intuitif pour l'utilisateur. Les différents onglets sont parfaitement visibles (Contrôles, Ventilation, Position, Sortie Auto, Sécurité, Mise à niveau, etc.) et accessibles en un clic. Mais la nouveauté principale réside dans la possibilité d'accéder directement à la boutique en ligne du constructeur, Tesla Shop, directement depuis l'application.

Pour les utilisateurs français toutefois, il s'agit d'une simple redirection vers le site internet de la boutique. Depuis l'onglet Mise à niveaux, vous pourrez en revanche acheter différentes fonctionnalités supplémentaires pour votre véhicule, comme les sièges arrières chauffants pour la Model 3 SR+ ou encore les capacités de conduite entièrement autonome (facturées 3700 €).

À lire également : Tesla reporte la sortie du Cybertruck à 2022, c’est officiel

L'application Tesla fait le plein de nouveautés

Les équipes de Tesla ont également retravaillé le volet accessibilité de l'appli, avec une nouvelle page de didacticiels vidéo. Pratique si vous êtes un nouvel acquéreur d'une Model 3 et d'une Model X et que vous ne savez pas encore comment bien utiliser les fonctionnalités de votre véhicule. Rajoutons à cela la possibilité de lancer des commandes rapides depuis l'appli sans devoir attendre son chargement complet. Jusqu'alors, il fallait attendre une dizaine de secondes avant de pouvoir déverrouiller les portières ou le coffre de sa voiture. Ce n'est désormais plus le cas.

Et pour encore plus de praticité, les utilisateurs peuvent désormais payer leurs frais d'entretien et leurs différents abonnements (comme celui de l'Autopilot) directement depuis l'application. Vous l'aurez compris, l'application Tesla s'impose encore davantage comme un centre de contrôle indispensable pour tout possesseur d'un véhicule Tesla.

Pour rappel, l'application Tesla jouera également un rôle central dans l'ouverture du réseau Superchargeur aux autres constructeurs d'ici la fin d'année 2021. Pour cause, les propriétaires de véhicules électriques d'autres marques devront impérativement utiliser l'application Tesla pour profiter des stations de recharge de l'entreprise américaine.