Tesla réduit le prix de la Model S pour relancer les ventes

Tesla vient d'annoncer une nouvelle grille tarifaire pour ses Tesla Model S. Les Tesla Model S Grande Autonomie et Performance voient leur prix chuter respectivement sous les 80 000 et 100 000 euros. Le constructeur espère relancer les ventes de sa berline électrique, après des résultats décevants lors de ces deux dernières années.

La Tesla Model 3 a toujours été la star incontestée de Tesla, l'étendard du constructeur américain. D'ailleurs, l'entreprise menée par Elon Musk apporte constamment des améliorations et des retouches à sa berline phare. Ce 12 octobre, nous avons appris grâce à nos confrères du site Electrek que Tesla va procéder à une refonte du design intérieur de la Model 3, plus classieux et plus confortable.

Ce suivi assidu du constructeur concernant sa berline a porté ses fruits. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur le premier semestre 2020, la Tesla Model 3 est la berline familiale la plus vendue en France devant la Peugeot 508. Si tout va bien donc du côté de la Model 3, la situation est moins reluisante du côté de la Tesla Model S.

Elon Musk veut sauver la Model S

Après deux ans marqués par une baisse significative des ventes, Tesla a décidé de revoir les prix de la Model S dans l'espoir de relancer l'intérêt des consommateurs autour de son autre berline électrique. Pour vous donner un ordre d'idée, la Tesla Model 3 a cumulé en France sur le premier semestre 2020 pas moins de 14 285 ventes, selon les chiffres du site l'Argus.

En comparaison, le constructeur américain a vendu 15 200 Tesla Model S et Model X durant le troisième trimestre 2020 dans le monde entier. Vous le constatez, le volume des ventes des Model S et Model X est nettement moins important que celui de la Model 3. Plutôt que de rester sur un échec, Elon Musk souhaite donc doter la Model S de nouveaux arguments de vente. À commencer par un prix plus doux.

Ainsi, sur le site français du constructeur, on trouve désormais la Tesla Model S Grande Autonomie à partir de 79 990 € contre 83 990 € auparavant. Quant à la Tesla Model S Performance, son prix passe sous la barre symbolique des 100 000 €, en passant de 100 990 € à 96 990 €. Notez bien que la récente et surpuissante Tesla Model S Plaid avec ses 840 km d'autonomie et ses 1100 chevaux n'est pas concernée par ses réajustements tarifaires. Il faudra maintenant attendre quelques semaines pour savoir si ces nouveaux prix ont porté leur fruit ou non.

