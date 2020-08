Tesla Model 3 : elle dépasse la Peugeot 508 et devient la berline familiale la plus vendue en France

La berline familiale la plus vendue en France depuis le début de l’année est une électrique : la Tesla Model 3. Selon les chiffres du premier semestre compilés par l’Argus, elle se hisse en tête des ventes devant d’autres modèles populaires de la catégorie : la Peugeot 508, la Mercedes Classe C ou encore la BMW Série 3.

L’année 2020 nous aura réservé bien des surprises. Pour la première fois, une américaine qui plus est une électrique, domine le classement des meilleures ventes de berlines familiales en France. L’argus a compilé les chiffres de ventes sur les six premiers mois de l’année. Le constat est sans appel : la Tesla Model 3 vient en tête du classement, détrônant ainsi la Peugeot 508, championne de la catégorie en 2019.

Rarement un modèle non français s’est prévalu de ce titre. Mais il faudra attendre l’année prochaine pour découvrir le classement final de 2020 puisqu’il s’agit ici d’une compilation à mi-parcours. Ces 10 dernières années, seule la Mercedes Classe C a dominé un classement annuel des berlines familiales les plus populaires en France. C’était en 2018.

La Tesla Model 3 a profité de la pandémie du covid-19

L’exploit de la Model 3 est à mettre en perspective puisqu’il résulte de deux circonstances favorables. D’une part, Tesla a été moins impacté par la crise du coronavirus pour la simple raison que ses véhicules sont vendus exclusivement en ligne. Dans le même temps, la fermeture des concessions automobiles pendant près de trois mois et la limitation des déplacements lors du confinement ont entraîné une baisse drastique des ventes de voitures en France.

La Tesla Model 3 a vu ses ventes progresser de 10,5% quand la Peugeot 508 et la Mercedes Classe C encaissaient un net recul. Tesla profite également d’un effet de masse quasi inexistant en raison du désamour des acheteurs français pour ce segment depuis plusieurs années. De 526 634 immatriculations en 1990, les ventes de berlines familiales ont dégringolé pour passer sous la barre des 50 000 unités écoulées en 2019, note l’Argus.

Le poids du marché a simplement été divisé par 10 depuis le début des années 90, et ce, au profit des monospaces compacts, puis des SUV. À tel point que Peugeot rechigne désormais à proposer un successeur à la 508. Pour les constructeurs, les berlines familiales ne sont rentables que sur les marchés américains et chinois où elles ont toujours la cote.

Source : L’Agus