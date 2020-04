Model S Performance : accélérer de 0 à 100 km/h prend officiellement une seconde de moins

La Tesla Model S Performance accélère officiellement un peu plus vite. Le 0-100 km/h, initialement atteint en 2,7 puis 2,6 secondes, passe officiellement à 2,5 secondes.

Tesla vient de mettre à jour sa page sur la Model S Performance. On découvre ainsi que la Tesla Model S P100D permet désormais officiellement d’accélérer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes contre 2,6 secondes jusqu’alors. Et 2,7 secondes lors de la sortie du véhicule.

Lors de son lancement en 2016, la Tesla Model S P100D était déjà la voiture en production la plus rapide du marché. Paradoxalement, à en croire nos confrères du site Electrek, la Model S P100D peut délivrer une accélération encore plus rapide grâce au mode Ludicrous+. Le record étant un 0-60 mph (1 mph = 1,6 km/h, soit 0 – 96,56 km/h si on le convertit en unités SI) en 2,28 secondes.

Model S P100D : Tesla améliore encore ses performances officielles

Ce qui donnerait en théorie un 0 – 100 km/h en 2,361 secondes. Néanmoins, Tesla a pris l’habitude de mettre en avant des chiffres plus conservateurs, puisque le mode Ludicrous+ permet de booster pendant un court laps de temps les performances, et ne permet donc pas d’apprécier les performances constamment disponibles sous la pédale.

Tesla ne donne pas plus d’explication précise sur ce changement. On sait néanmoins que Tesla a apporté des petites améliorations matérielles à ses véhicules ces derniers mois. Le changement intervient notamment après une mise à jour des Model S et X qui ajoute un mode « Guépard » – qui semble mettre à disposition 45-50 chevaux supplémentaires sous la pédale avec le mode Ludicrous+.

Tesla est d’ailleurs très actif pour améliorer ses véhicules via des mises à jour, puisque quelques semaines plus tôt le constructeur a augmenté l’autonomie affichée par ses voitures. Après l’avoir augmentée quelques mois plus tôt via diverses optimisations appliquées grâce à une mise à jour.

