Tesla Model 3 : voici son nouveau design intérieur, plus classieux et plus confortable

Tesla s'apprête à rafraîchir l'intérieur de la Model 3. Attention, aucun changement révolutionnaire à l'horizon, mais seulement quelques ajustements pour remettre l'habitacle de la berline au goût du jour.

Alors que nous venons d'apprendre que les vidéos enregistrées par les caméras sont désormais stockées dans la boite à gants des Tesla Model 3, nos confrères du site Electrek ont du nouveau concernant la berline phare du constructeur californien. D'après leurs informations, l'habitacle de la Tesla Model 3 va connaître un petit rafraîchissement. Les journalistes ont pu se procurer des photos de l'intérieur remanié.

En premier lieu, les futurs acheteurs de Tesla Model 3 pourront donc profiter d'une nouvelle sellerie, aux tons plus sombres. La console centrale a également subi un lifting bienvenu. Dites au revoir au noir brillant, et faites place à une finition mat. L'espace de rangement situé juste au-dessus des deux porte-gobelets est désormais entouré d'un cadre chromé. Ce n'est pas tout puisque cet espace de rangement ne serait plus équipé d'une ouverture à rabat, mais d'une porte coulissante pour plus de praticité.

⚡️ NEW MODEL 3 CENTER CONSOLE ⚡️ pic.twitter.com/0vsAlgfXkt — @jstesla (@jstesla) October 10, 2020

La Model 3 2.0 intègre un coffre électrique et du double vitrage

L'emplacement dédié à la recharge du smartphone a été retravaillé et serait désormais cerclé de faux cuir et d'une matière ressemblant à du daim. Quittons l'habitacle quelques instants pour nous intéresser au coffre. Suite aux nombreuses plaintes de conducteurs en situation de handicap et de personnes à mobilité réduite, Tesla a décidé d'intégrer une ouverture électrique pour le coffre à l'arrière. De quoi faciliter la vie des utilisateurs.

On note ensuite dans les autres ajouts évoqués par Electrek l'installation d'un nouveau verre à double vitrage pour les fenêtres de la berline électrique. Cela permettrait de préserver davantage la chaleur dans l'habitacle et d'offrir une meilleure isolation sonore. Electrek poursuit en affirmant que ces Tesla Model 3 remaniées sont actuellement en production à la Gigafactory de Fremont et que leur mise sur le marché est imminente.

Enfin et toujours selon Electrek, ces nouvelles Tesla Model 3 devraient également embarquer une pompe à chaleur. En effet, la berline pourrait profiter du combo Octovalve/pompe à chaleur utilisé sur la Model Y. Cet équipement permet de gagner quelques dizaines de kilomètres d'autonomie, notamment par temps froid.

