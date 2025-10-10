Tesla lance le Model Y Standard en France, voici les sacrifices faits pour réduire son prix

C’est officiel : le Model Y Standard arrive enfin en France. Plus accessible, mais allégé en équipements, il vise à séduire un public plus large. Voici ce qu’il propose et combien il coûte.

Depuis son lancement, le Model Y est devenu le symbole du succès de Tesla. Il s’est imposé comme le véhicule électrique le plus vendu au monde en 2023, toutes motorisations confondues. Pour prolonger cette dynamique, le constructeur américain cherche à rendre sa gamme plus abordable. C’est dans ce contexte qu’apparaît la nouvelle version dite “Standard”.

Annoncé cette semaine, le Model Y Standard débarque officiellement en Europe et peut être commandé dès aujourd’hui en France. Produit à la Gigafactory de Berlin, il promet une autonomie de 534 km WLTP, soit une performance solide pour une version d’entrée de gamme. Sa consommation moyenne de 13,1 kWh/100 km et ses roues de 18 pouces assurent une efficience remarquable. La puissance reste modeste, avec un 0 à 100 km/h en 7,2 secondes et une vitesse maximale de 201 km/h.

Le Model Y Standard devient la Tesla la plus abordable du marché français

Pour faire baisser le prix, Tesla a dû faire plusieurs compromis. Le SUV conserve le grand écran central de 15,4 pouces, l’Autopilot et les fonctions clés comme le mode Sentinelle, le planificateur de trajet ou la clé sur smartphone. En revanche, de nombreux éléments disparaissent : les sièges arrière chauffants, l’éclairage d’ambiance et la fameuse barre lumineuse à l’avant. Les sièges sont désormais en tissu, la console centrale est simplifiée, et certaines finitions laissent place à des matériaux plus basiques. À l’extérieur, le design perd aussi quelques touches premium, avec un diffuseur redessiné et l’absence du bandeau lumineux à l’arrière.

Voici les prix de la gamme Model Y actuellement vendue en France :

Model Y Standard : 39 990 €

Model Y Premium Propulsion : 46 990 €

Model Y Grande Autonomie AWD : 52 990 €

Model Y Performance : 61 990 €

Cette version Standard sera éligible au bonus écologique grâce à son assemblage européen, ce qui pourrait faire tomber son tarif à 35 790 € après prime. Les premières livraisons sont prévues pour novembre 2025. Reste à savoir si le public français sera séduit. Aux États-Unis, le modèle a suscité des réactions contrastées : de nombreux fans reprochent à Tesla de sacrifier le design et les finitions du Model Y Standard pour réduire les coûts. Une stratégie risquée, mais qui pourrait élargir la clientèle du SUV électrique le plus vendu au monde.