D’après plusieurs documents internes partagés par nos confrères de la version allemande de Business Insider, la production des Model Y au sein de la Gigafactory de Berlin a sévèrement baissé en quelques mois. La faute notamment à un manque flagrant d’effectifs dans l’usine berlinoise.

Comme vous le savez, la Gigafactory de Berlin s’occupe principalement de la fabrication des Tesla Model Y destinées au marché européen. Après de nombreux reports dus notamment à des opérations de sabotage et des retards de livraison de composants, le site controversé a ouvert ses portes en mars 2022.

Avec cette nouvelle usine, Elon Musk a affiché ses ambitions : la Gigafactory de Berlin devra produire pas moins de 5 000 Model Y par semaine. Soit près d’un million de véhicules électriques par an et pas moins de 100 gigawattheures de batteries. En mars 2023, soit près d’un an après l’ouverture de la super-usine, Tesla a annoncé fièrement avoir atteint son objectif de production de 5 000 voitures hebdomadaires. De fait, on pourrait légitimement penser que la cadence allait continuer à monter, ou à défaut que ce rythme serait maintenu.

De grosses difficultés pour maintenir la cadence à Berlin

Comme le rapportent nos confrères allemands du site Business Insider, la réalité est bien différente. En effet, la production aurait drastiquement baissé au sein de la Gigafactory berlinoise. D’après plusieurs documents internes relayés par le média, la production est actuellement plus proche des 4 000 exemplaires par semaine.

Ainsi, des comptes-rendus internes de juillet et août 2023 montrent que les objectifs sont désormais fixés à 870 véhicules par jour et 4350 par semaine. Soit 650 voitures de moins que l’objectif initial fixé par la marque américain. Précisons que les informations de Business Insider s’appuient notamment sur des images du logiciel de gestion du flux de production de Tesla.

Mais ce n’est pas tout. En effet, des employés ont également déclaré au média que Tesla avait décidé de réduire ses objectifs de production, maintenant inférieurs à 4000 unités par semaine, soit environ 750 véhicules par jour.

D’après Business Insider, le manque de personnels dans l’usine serait l’une des principales causes. Visiblement, le constructeur automobile ne parvient pas à renforcer ses effectifs. Il faut rappeler que IG Metall, le principal syndicat allemand, a récemment dénoncé les conditions de travail difficiles au sein de la Gigafactory, qui affiche d’ailleurs un taux d’absentéisme supérieur à la moyenne du pays. En juin 2023, 200 employés permanents ont été invités à prendre la porte tandis que plus de 1000 intérimaires et travailleurs temporaires n’ont pas été réembauchés. De fait, pas étonnant de constater une baisse de régime au sein de la Gigafactory de Berlin.