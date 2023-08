La nouvelle Kia Ray promet 210 km d’autonomie pour moins de 19 000 €, une petite citadine à prix mini

Kia relance son modèle Ray dans un nouvelle itération résolument tournée vers la ville. Au programme, une autonomie doublée par rapport au 1er modèle et un prix sous la barre symbolique des 20 000 euros.

Proposer de plus en plus de voitures électriques, c’est bien. Proposer des modèles de plus en plus abordables, c’est mieux. Ces derniers temps, les constructeurs semblent enfin s’attaquer à l’un des freins majeurs à l’acquisition d’un véhicule propre : le prix. La barre symbolique à ne pas dépasser semble être 20 000 €. Chez Volkswagen, c’est la ID.1 qui sera proposée en-dessous de ce tarif. On pense aussi à faciliter le paiement avec des offres de leasing à 100 € par mois pour deux modèles spécifiques : la Renault Twingo E-Tech et la Citroën e-C3, qui dépasse un peu les 20 000 €.

La France n’est pas le seul pays à vouloir démocratiser les voitures électriques en baissant leur prix. En Corée du Sud, le constructeur Kia ressuscite la Kia Ray dans une nouvelle version plus autonome que le premier modèle. L’objectif est de dynamiser le marché local en faisant de la nouvelle Ray “le meilleur choix pour les clients qui attendent une mini voiture électrique d’entrée de gamme”, affirme un porte-parole de Kia.

La Kia Ray version 2 double l’autonomie de sa prédécesseure pour moins de 19 000 €

Le pari est audacieux quand on sait que la Kia Ray première du nom a disparu des chaînes de production en 2018, la faute à des ventes insuffisantes. La faible autonomie (une centaine de kilomètres) et le manque de bornes de recharge dans le pays à l’époque expliquent aussi son manque de succès. La Kia Ray 2.0 sort dans un contexte beaucoup plus favorable. Sa batterie de 35,2 kWh promet 210 km de route en une seule charge, soit plus du double du modèle précédent.

La puissance maximale du moteur est de 64,3 kWh (86 ch), avec un couple de 147 Nm maximum. La Kia Ray est déjà disponible en pré-commande en Corée du Sud pour l’équivalent de 18 800 €. La question est de savoir s’il y a une chance de la voir un jour débarquer chez nous. On sait que Kia ambitionne de sortir pas moins de 15 nouvelles voitures électriques en Europe, alors il est au moins permis d’espérer.

Source : Ked Global