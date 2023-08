ID. 7 : Volkswagen a commencé la production, livraisons prévues à l’automne 2024

Le coup d'envoi est donné pour l'ID. 7. En effet, Volkswagen vient de confirmer le début de la production de sa berline électrique au sein de l'usine d'Emden, en Allemagne. Les livraisons débuteront en Europe dès l'automne 2024. Viendront ensuite les Etats-Unis, dès 2025.

Alors que Volkswagen continue de faire la promotion de l'ID. Buzz au pays de l'Oncle Sam, la marque allemande vient d'annoncer une bonne nouvelle sur LinkedIn. En effet, le constructeur vient de confirmer fièrement le début de la production de l'ID. 7, sa future grande berline électrique, au sein de l'usine d'Emden (Allemagne).

“Aujourd'hui, nous avons célébré le début symbolique de la production de la limousine dans notre usine d'Emden. L'ID. 7 combine de longues autonomies, une recharge rapide, un intérieur spacieux et un fonctionnement intuitif”, écrit la marque sur le réseau social professionnel.

De son côté, le PDG Thomas Schafer a salué la nouvelle : “L'ID. 7 est une voiture de pointe produite par une équipe de pointe. Un grand compliment à tous nos collègues à Emden qui ont été si actifs pour faire du début de la production un succès total”.

L'ID. 7, la future concurrente de la Model 3

Comme vous le savez peut-être, l'ID. 7 fait partie des 10 voitures électriques inédites qui seront lancées par VW d'ici 2026. Elle viendra compléter la gamme ID en tant que 6e modèle, après l'ID.3, l'ID. 4, l'ID. 5, l'ID. 6 (disponible en Chine uniquement) et bien l'ID. Buzz, la réédition électrique du célèbre van de la marque.

D'après les dires du constructeur, les premières livraisons de l'ID. 7 débuteront dès l'automne 2024 en Europe. L'Amérique du nord devra patienter un peu, avec une arrivée de la berline fixée en 2025. Pour rappel, elle ne devrait pas être la seule à faire son entrée sur le marché automobile cette année. En effet, Volkswagen a d'ores et déjà lancé une version revue et corrigée de l'ID. 3, sa citadine électrique. Un nouveau SUV électrique doit également débarquer en 2023, ainsi qu'un modèle inédit proposé à moins de 25 000 €. On a d'ailleurs déjà eu un aperçu de cette voiture low-cost avec l'ID. 2all, un concept-car présenté en mars dernier.

Pour en revenir à l'ID. 7, la grande berline wattée a été présentée pour la 1re fois du CES 2023 à Las Vegas. Ce n'est qu'en avril 2023 que l'ID. 7 a été dévoilée intégralement au public et à la presse. La grande routière sera dotée d'un nouveau moteur maison de 210 kW (286 chevaux), alimenté par une batterie de 77 kWh (pour une autonomie de 614 km).

Source : Electrek