Tesla : les premières Model Y européennes seront disponibles le 22 mars 2022

Il aura fallu du temps à Tesla pour démarrer la production à la Gigafactory de Berlin, mais cette fois, ça y est. Le constructeur a envoyé plusieurs invitations à un événement de livraison qui aura lieu le 22 mars prochain. Le premier véhicule fabriqué en Allemagne sera la Model Y Performances.

Après de nombreux rebondissements, le projet de Gigafactory de Tesla à Berlin touche à sa fin. Outre l’ampleur titanesque des travaux liée à l’immensité du bâtiment, le constructeur a dû faire face à de multiples obstacles. En premier lieu, la pénurie de composants a frappé au pire moment puisqu’elle a considérablement ralenti l’approvisionnement en pièces nécessaires au démarrage de la production.

La firme d’Elon Musk a également dû faire face à une forte opposition de la part de ses détracteurs, dont certains n’ont pas hésité à mener des opérations de sabotage à l’encontre de l’usine. Résultat : la date d’ouverture n’a fait qu’être repoussée pendant plusieurs mois. Devant initialement ouvrir ses portes à l’été 2021, la date est d’abord repoussée à octobre de la même année, avant d’annoncer un nouveau retard. Mais cette fois, c’est la bonne.

La Gigactory de Berlin livrera ses premières voitures le 22 mars

La semaine dernière, Tesla a enfin reçu la tant attendue autorisation de démarrer la production. Le constructeur n’a pas perdu plus de temps et les premières invitations à un événement de livraison ont déjà été envoyées. Après des mois d’attente et d’incertitude, la date de livraison des premières voitures européennes de la marque est officielle : rendez-vous le 22 mars 2022.

C’est la Model Y Performances qui a été choisie pour inaugurer l’événement. En effet, c’est cette dernière qui a le plus petit délai de livraison sur le site de Tesla. Si vous n’êtes pas très patient, vous savez donc pour quel véhicule opter. Quant à Tesla, cette nouvelle usine va enfin consolider sa place en Europe, grâce à une capacité de production accrue. Du pain béni pour les utilisateurs, qui font face à des délais de livraison à rallonge depuis des mois.