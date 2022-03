Tesla livre les premiers Model Y de la Gigafactory de Berlin

C'est officielle. La Gigafactory de Berlin-Brandebourg a ouvert ses portes ce mardi 22 mars 2022. La nouvelle a été confirmée par Elon Musk en personne sur Twitter. Le PDG a d'ailleurs rajouté que les premiers Model Y Performance fabriqués au sein du site de production vont être livrés à leurs nouveaux propriétaires.

En 2019, Elon Musk annonce à la surprise générale la construction d'une toute nouvelle Gigafactory. Cette fois-ci, Tesla veut s'installer en Europe, une première. Ce nouveau site de production posera ses fondations en Allemagne, près de Berlin, et il servira à fabriquer les tout nouveaux SUV électriques Model Y à destination du marché européen.

Deux ans plus tard, et après de multiples reports liés notamment à des sabotages ou encore à des retards de livraison de composants, la Gigafactory de Berlin-Brandebourg vient officiellement d'ouvrir ses portes ce mardi 22 mars 2022. La chose a été confirmée sur Twitter par Elon Musk en personne : “Nous sommes ravis de remettre demain les premières voitures de série fabriquées par Giga Berlin-Brandebourg”, se félicite le milliardaire.

Tesla ouvre sa 5e Gigafactory à Berlin

En effet, la Gigafactory de Berlin est d'ores et déjà en activité, et les 30 premiers Model Y Performance du site vont être livrés à leurs propriétaires. Cette version, affichée à 66 990 € en France, offrira une autonomie de 514 kilomètres d'après les dires du constructeur. Elle disposera d'une vitesse de pointe améliorée à 250 km/h, d'un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, de suspensions abaissées, d'un pédalier en aluminium et d'un aileron en fibre de carbone. Ce modèle est d'ores et déjà disponible sur le site français du constructeur, et les premières livraisons sont prévues dès avril 2022.

Pour en revenir à la Gigafactory allemande, Tesla a de grandes ambitions pour cette usine. D'une surface impressionnante de 227 000 m2, le site devrait accueillir pas moins de 12 000 employés lorsque les différentes unités de production auront adopté leur rythme de croisière. Seront produits sur le site des véhicules, des cellules de batterie, des moteurs électriques, des composants plastiques, des sièges, des essieux et bien plus encore comme l'explique Tesla. À termes, la marque compte fabriquer pas moins de 500 000 Model Y et jusqu'à 50 GWh de batterie par an. Si ces objectifs sont atteints, la Gigafactory de Berlin pourra se targuer d'être la plus grande usine d'automobiles électriques d'Europe en termes de volume de production.