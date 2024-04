Tesla Model S : ce conducteur raconte son incroyable expérience après 2 millions de km

Alors que certains propriétaires de voitures électriques envisagent un retour aux véhicules thermiques, un conducteur témoigne d'une expérience qui renforce sa conviction dans la mobilité électrique, après avoir parcouru 2 millions de kilomètres à bord de sa Tesla Model S.

Alors que le débat sur la viabilité des voitures électriques continue de faire rage, avec certains conducteurs tentés de revenir au thermique, l'histoire de Hansjörg von Gemmingen-Hornberg arrive comme un pavé dans la mare . Ce propriétaire d'une Tesla Model S de 2014 a non seulement dépassé les 2 millions de kilomètres au compteur, mais son périple lui a fait traverser des terrains et des conditions parmi les plus exigeants de la planète.

Une étude récente nous dit qu'il faut parcourir environ 90 000 km en voiture électrique pour dépasser les véhicules thermiques en termes d'impact environnemental. À en juger par les aventures de Hansjörg et sa Model S, on peut se demander si cette étude ne visait pas un peu bas. Si l'on suit cette logique, sa contribution à la réduction des émissions de carbone pourrait presque être considérée comme un superpouvoir écologique. Il a démontré que la durabilité des véhicules électriques peut aller bien au-delà de ce seuil si vous êtes déterminés.

Tesla : 14 moteurs et 4 batteries, voici le bilan de cet utilisateur après 2 000 000 de km avec sa Model S

La quête de Hansjörg pour accumuler tant de kilomètres sur sa Tesla Model S s’est transformée en un véritable tour du monde. De l'Europe à l'Afrique, en passant par le Maroc, la Suède, l'Autriche et jusqu'aux vastes étendues de la Chine, chaque kilomètre a prouvé l'endurance de son véhicule électrique.

Mais alors que la plupart des propriétaires de véhicules électriques se félicitent de l'absence de problèmes majeurs sur le long terme, la Model S de Hansjörg raconte une histoire un peu différente. Avec des conditions de conduite éprouvantes, allant des dunes de sable (on peut même le voir y faire des dérapages…) aux routes glacées, cette voiture a vu son moteur arrière remplacé à treize reprises, cumulant ainsi un total de 14 moteurs au fil de ses 2 millions de kilomètres.

Ces remplacements fréquents s'expliquent en partie par les problèmes de jeunesse des premières générations de Model S, qui ont connu des problèmes de fiabilité avec leur moteur arrière. Bien que Tesla ait pris en charge certains de ces remplacements sous garantie, la répétition de ces incidents dévoile la phase d'apprentissage que l'entreprise a traversé.

L'aventure de cette Tesla Model S nous dévoile la phase d’apprentissage de Tesla

Quant aux batteries, la voiture en est à son quatrième pack, ce qui signifie que chaque ensemble a en moyenne duré 500 000 kilomètres. Cette performance est bien au-delà des attentes initiales pour les batteries de véhicules électriques qui tournaient auparavant autour de 160 000 à 200 000 kilomètres. Cette estimation était basée sur les premières générations qui présentaient une dégradation plus rapide en raison des cycles de charge et de décharge répétés. Cette expérience nous montre à quel point la technologie des batteries lithium-ion a évolué.

A noter que Hansjörg a adopté plusieurs précautions pour préserver la longévité de ses batteries. Il veillait à ne pas épuiser complètement la batterie et préférait recharger le véhicule dès que le niveau de charge descendait à environ 20%. De même, il évitait de charger la batterie à sa capacité maximale, une pratique qui peut contribuer à réduire le leur usure sur le long terme. Ces habitudes de charge ont donc joué un rôle clé dans l'extension de la durée de leur vie.

Les chiffres impressionnants de cette histoire nous montrent à quel point les composants de la Tesla Model S sont robustes. Même si la carrosserie et l'intérieur n'ont pas échappé aux marques du temps et des aventures, elle affiche une allure remarquable pour un véhicule ayant parcouru 2 millions de kilomètres. Un périple inspirant qui défie les idées reçues sur la longévité et la fiabilité des voitures électriques.