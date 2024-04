La nouvelle Dacia Spring débarque en France : toujours la voiture électrique la moins chère du marché ?

On le savait, la Dacia Spring devait faire peau neuve en 2024. C'est maintenant chose faite. On fait le point ensemble sur les prix, le design et les nouveaux équipements proposés avec cette version.

Depuis février 2022, on savait que la Dacia Spring, l'une des voitures électriques les plus vendues en France et en Europe, allait bénéficier d'une seconde jeunesse en 2024. C'est maintenant chose faite. Sur son site officiel, le constructeur vient de présenter la nouvelle Dacia Spring. Dans cet article, nous allons faire le point sur les prix, le design et les nouveaux équipements proposés avec cette génération.

Abordons tout d'abord la gamme en elle-même. Pour cause, il s'agit plutôt d'une mauvaise surprise puisque Dacia a décidé de réduire son offre dans l'Hexagone. Ainsi, la version de base avec une motorisation de 45 ch est passée à la trappe. Désormais, il faudra se contenter de deux modèles, à savoir la Spring Expression (entrée de la gamme) et la Spring Extreme.

Une gamme réduite pour la Spring 2024

Les deux variantes sont dotées d'une motorisation électrique de 48 kW (soit 65 ch), ce qui permet d'effectuer le 0 à 100 km/h en moins de 14 secondes d'après la marque. On retrouve toujours la batterie de 26,8 kWh, pour une autonomie de 220 km en cycle mixte WLTP (les données sont en cours d'homologation). Notez que cette version bénéficie du freinage régénératif, ce qui devrait permettre d'allonger sensiblement le rayon d'action.

Concernant la recharge, les conducteurs pourront compter sur un chargeur en courant alternatif de 7 kW fourni de série. La charge DC 30 kW est quant à elle en option et d'après Dacia, elle permettra de passer de 20 % à 80 % en 45 minutes. Côté consommation, le constructeur promet 14,6 kWh/100 km, ce qui ferait de la nouvelle Spring l'une des VE avec la plus faible consommation du marché. Notez que sur la finition Extreme, les utilisateurs peuvent profiter d'un chargeur bidirectionnel autorisant le V2L (pratique pour recharger un petit appareil sur la voiture via un adaptateur).

Plus d'équipements et d'aides à la conduite

Concernant les équipements, cette Dacia Spring revue et corrigée dispose de nouveautés bienvenues, à commencer par le tableau de bord digital 7″, la climatisation manuelle ou encore des lève-vitres électriques à l'avant. Les deux versions embarquent également un panel d'aides à la conduite pour répondre aux dernières normes de sécurité européennes :

freinage automatique d'urgence

reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

aide au parking arrière

signal d'arrêt d'urgence

alerte de changement de voie

aide au maintien à la voie

système de surveillance de l'attention du conducteur

appel d'urgence eCall

Mais sans plus attendre, voyons dans le détail les équipements fournis avec chaque finition.

Expression :

tableau de bord 7″

volant à 3 branches réglable en hauteur

direction assistée

système Media Control avec prise USB et de commandes de radio au volant

limiteur et régulateur de vitesse

roues de 15 pouces

climatisation manuelle

ADAS (liste précédemment citée)

Extreme :

Expression

décors couleur cuivre

rétroviseurs et vitres arrières électriques

système multimédia Media Nav Live avec écran central 10″

2 prises USB

connectivité Apple CarPlay et Android Auto

chargeur bi-directionnel

Qui du prix ?

Venons-en maintenant au prix. Il faut dire que sur ce point, la nouvelle Dacia Spring était attendue au tournant. Pour cause, la citadine ne bénéficie plus du bonus écologique depuis l'introduction du fameux score environnemental. On était donc de curieux de savoir comment la marque allait riposter sur le plan tarifaire, à l'heure où certains concurrents français comme la Citroën ë-C3 profite toujours du coup de pouce du gouvernement.

Concrètement, la Spring 2024 est affichée à :

18 900 € dans sa version Expression

dans sa version Expression 19 900 € dans sa version Extreme

Pour résumer, la Spring reste toujours la voiture électrique la moins chère du marché en France, du moins dans sa finition Expression. Concernant la version Extreme, elle est dépassée par le dernier SUV de la marque aux chevrons justement, qui est proposé à 19 300 € une fois le bonus éco de 4 000 € déduit. Pour 600 € de moins (ou pour 400 € de plus qu'une Spring Expression), les utilisateurs préféreront peut-être jeter leur dévolu sur l'ë-C3 avec sa plus grande autonomie (320 km), ses meilleurs équipements, ses grands espaces à bord et son coffre de 310 litres. Pour les intéressés, sachez que les livraisons débuteront en septembre 2024.