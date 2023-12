Tesla met à jour 2 millions de voitures pour rendre son Autopilot plus sécurisé

Suite à l’enquête de la NHSA, Tesla déploie actuellement une mise à jour massive pour 2 millions de ses voitures. Toutes les nouveautés se concentrent sur l’objectif d’améliorer l’Autopilot et sa sécurité, via de nouvelles alertes visuelles et meilleure ergonomie pour le conducteur. On fait le point sur toutes les nouveautés.

Après deux autres accidents mortels impliquant l’Autopilot, Tesla s’est de nouveau retrouvé dans le viseur de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), la sécurité routière américaine. Alors que l’enquête est encore en cours, l’organisation a sommé le constructeur de rappeler pas moins de 2 millions de véhicules, jugés trop dangereux pour circuler librement sur les routes.

En outre, la NHTSA reproche à Tesla de ne pas avoir inclus assez de mesures de sécurité pour s’assurer de la vigilance du conducteur lorsque l’Autopilot est activé. Comme on pouvait s’en douter, la firme d’Elon Musk n’a pas tardé à déployer une mise à jour corrective pour contenter l’organisme de sécurité routière. Le patch est désormais disponible pour de nombreux conducteurs.

Tesla déploie une mise à jour en urgence pour améliorer la sécurité de l’Autopilot

Il s’agit donc de la version 2023.44.30 du firmware. Voici les véhicules concernés par la mise à jour :

Les Model S fabriquées entre 2012 et 2023

Les Model X fabriquées entre 2016 et 2023

Les Model 3 fabriquées entre 2017 et 2023

Les Model Y fabriquées entre 2020 et 2023

Concrètement, les nouveautés concernent le renforcement de la vigilance des conducteurs. Par exemple, il est plus facile d’activer et de désactiver l’Autopilot, tandis que les notifications sont beaucoup plus visibles sur le tableau de bord. Le système vérifiera également bien que vous avez vos deux mains sur le volant pendant que vous conduisez.

De même, il est possible que l’Autopilot refuse de s’activer si toutes des conditions de sécurité ne sont pas réunies. Pour rappel, l’Autopilot porte assez mal son nom, puisqu’il s’agit d’un système d’aide à la conduite de niveau 2. Cela signifie que le conducteur doit garder son attention sur la route à tout instant, même lorsque celui-ci est activé.