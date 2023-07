Tesla à nouveau visé par une enquête pour publicité mensongère à propos d’Autopilot

Tesla est fréquemment montré du doigt par les autorités en raison de la communication défaillante, voire mensongère, qui entoure les capacités réelles de ses voitures électriques, en matière de conduite assistée notamment. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, la compagnie semble bien partie pour être poursuivie en justice.

Malgré son appellation, la fonction Autopilot implémentée dans les véhicules de Tesla ne permet d’atteindre que le niveau 2 de la conduite autonome. Quoi qu’en dise le PDG de la compagnie, Elon Musk, les Tesla sont encore loin de proposer le niveau NHTSA 4 d’autonomie et encore moins le niveau 5 européen, auquel « la voiture n’a plus besoin d’homme pour se déplacer et devient donc un taxi sans humain… L’Homme communique donc avec elle, mais ne prend plus les commandes ».

Une nouvelle fois, Tesla est accusé de mentir sur les capacités de l’Autopilot et du FSD. Un citoyen étasunien nommé Greg Wester affirme avoir été induit en erreur par la communication et le marketing faits autour de ces fonctionnalités. Mis en confiance par l’argumentaire de la compagnie, M. Wester a constaté que sa Model 3 de 2018 était affectée d’un problème de freinages fantômes, un phénomène par lequel la voiture freine sans raison apparente et de son propre chef alors que le mode Autopilot est enclenché.

La Justice américaine enquête sur la publicité trompeuse de Tesla concernant Autopilot

Monsieur Wester s’était plaint de ce problème auprès de la FTC dès 2022. Il a depuis été contacté par le procureur général de Californie, ce qui confirme que la compagnie fait, une fois encore, l’objet d’une enquête. Interrogées par les journalistes, les autorités déclarent : « afin de protéger son intégrité, nous ne sommes pas en mesure de commenter, voire de confirmer ou d’infirmer, une enquête potentielle ou en cours ». Elon Musk n’a pas encore été convoqué devant la Justice.

Selon M. Wester, Tesla « devrait offrir à ses clients la possibilité de se faire rembourser intégralement les fonctions d’Autopilot s’ils ne sont pas satisfaits du produit […] En achetant la FSD, nous pensions acquérir un produit à l’autonomie complète ».