Voiture électrique : Toyota fait de la publicité mensongère selon cette organisation

Une association de consommateurs dépose plainte auprès de la FTC américaine contre Toyota. Elle accuse le constructeur automobile japonais de publicité mensongère concernant ses véhicules électriques.

Cela peut sembler étrange, mais Toyota a longtemps été un fervent détracteur des voitures électriques. Le constructeur automobile japonais ne jurait que par le thermique et n'hésitait pas à le faire savoir. Tout à changé le 1er avril 2023 avec l'arrivée de Koji Sato en temps que PDG de l'entreprise, en remplacement d'Akio Toyoda. Le revirement est radical : Toyota sera le nouveau porte-étendard de l'électrique. Et pour y arriver, la firme en fait beaucoup. Peut-être trop, surtout au niveau de ses campagnes marketing.

L'association américaine Public Citizen va pu loin et accuse carrément Toyota de publicité mensongère. La plainte a été déposée auprès de la Commission fédérale du commerce (FTC) qui doit encore dire si elle ouvrira une enquête ou non. L'argument principal avancé est que beaucoup d'affirmations de Toyota concernant ses voitures électriques et hybrides sont trompeuses pour le consommateur. De nombreux exemples sont listés et ils sont en effet assez édifiants, bien que parfois subtils.

Une association de défense des consommateurs américains estime que Toyota les trompe sur ses voitures électriques

Sur une publicité pour un véhicule hybride de la marque, on peut voir ce dernier frappé par un éclair, comme si l'électricité le rechargeait. Sauf qu'un hybride comme celui dont il est question tire son énergie du carburant uniquement. Dans le même ordre d'idée, un autre hybride est vu roulant à côté de panneaux solaires, qui ne peuvent pas le recharger, tout en affichant les mots “neutre en carbone”, ce que la voiture n'est pas. Public Citizen mentionne aussi plus globalement la campagne publicitaire “To Each Their Own Electric” (à chacun son électrique) qui met en scène plusieurs modèles roulant exclusivement à l'essence.

Ce n'est pas la première fois que Toyota est accusé de semer la confusion sur ses voitures “propres”. Avec Hyundai, cela lui avait même valu d'être interdit de publicités, le temps de recharge des véhicules ayant été exagérés. Il y a quelques années, une autre campagne affirmant que les hybrides de la marque se chargeaient toutes seules a été bannie de Norvège.