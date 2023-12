Tesla doit rappeler 2 millions de voitures à cause des défaillances de l’Autopilot

La NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, vient de contraindre Tesla à rappeler plus de 2 millions de véhicules. De l'avis de l'organisme, le constructeur doit impérativement renforcer la sécurité de l'Autopilot, notamment pour s'assurer que l'utilisateur est prêt à reprendre le contrôle de sa voiture.

Depuis plus de deux ans maintenant, l'Autopilot est au centre d'une enquête fédérale menée par la NHTSA, l'agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière. L'institution a décidé d'ouvrir ses investigations après plusieurs accidents de la route entre des Tesla sous Autopilot et des véhicules d'urgence (plus de 35, dont 9 mortels).

Depuis cette date, d'autres enquêtes officielles ont été diligentées à l'encontre du système de conduite intelligent de Tesla. C'est notamment le cas du ministère de la Justice américain, qui a missionné en février 2023 des agents fédéraux pour enquêter sur la technologie phare du constructeur. En Europe, certaines autorités se sont également penchés sur les risques que représentent l'Autopilot pour les usagers. La KBA, l'agence fédérale allemande déléguée au trafic routier, a notamment ouvert une enquête sur la fonction de changement de voie automatique.

La NHTSA pointe du doigt les défaillances de l'Autopilot

Or, la NHTSA vient à nouveau de tirer la sonnette d'alarme concernant l'Autopilot. En effet, l'agence a envoyé un courrier ce mardi 12 décembre 2023 au constructeur. Dans cette missive, elle affirme que “le système de conduite assisté embarqué à bord de ses véhicules pouvait, dans certaines circonstances, être incapable d'empêcher sa mauvaise utilisation par le conducteur”.

Pour faire simple, Tesla n'a pas inclut de fonctionnalités qui permettent de s'assurer à 100% de la vigilance du conducteur lorsque l'Autopilot est activé. Par la présente, la NHTSA a contraint Tesla à rappeler plus de deux millions de voitures électriques. Pourquoi un rappel aussi important ? Car il concerne l'ensemble des Tesla Model 3, Model X, Model Y et Model S dotées de l'Autopilot et fabriquées depuis 2016.

Tesla reconnaît ses torts et déploie un correctif

Cette décision découle directement des deux années d'enquête menée par l'agence américaine. “La technologie de l'automatisation de la conduite est très prometteuse pour améliorer la sécurité, mais seulement lorsqu'elle est déployée de manière responsable. L'action d'aujourd'hui vise à améliorer le système en donnant la priorité à la sécurité”, a écrit la NHTSA dans son rapport de rappel de sécurité.

De son côté, Tesla a reconnu que les systèmes actuels n'était pas suffisants pour prévenir une mauvaise utilisation de l'Autopilot par le conducteur. Afin d'être en conformité, la marque américaine a commencé à déployer à distance une mise à jour logicielle gratuite sur tous les véhicules concernés. Ce correctif prévoit d'ajouter des “alertes supplémentaires à celles déjà existantes pour encourage davantage le conducteur à rester maître de son véhicule lorsque l'Autopilot et l'AutoSteer sont activés”.

Source : NHTSA