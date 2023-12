Mazda accélère son passage à l’électrique, au moins 7 voitures à venir

Mazda annonce un plan ambitieux pour lancer jusqu'à huit nouveaux modèles électriques d'ici 2030, s'alignant sur la tendance croissante de l'électrification dans l'industrie automobile.

Le marché des voitures électriques est en plein essor, avec des constructeurs variés comme Rolls-Royce, qui prépare le lancement de la Spectre électrique, et Toyota, par exemple, qui a présenté l'Urban, un SUV électrique conçu pour conquérir le marché européen. Ces développements montrent que les constructeurs cherchent à toucher tous les segments du marché, des véhicules de luxe aux SUVs familiaux.

Mazda, de son côté, a enfin décidé de se lancer dans l'aventure. Le PDG de Mazda, Masahiro Moro, a récemment donné une interview chez Automotive News. Il a annoncé l’intention de la marque de lancer sept à huit modèles électriques d'ici 2030. Cette initiative marque un tournant majeur pour le constructeur japonais, qui s'engage ainsi pleinement dans la transition vers une mobilité plus durable.

Mazda adopte une stratégie progressive vers l'électrification

Dans cette interview, Masahiro annonce que la marque prévoit de déployer progressivement ses véhicules électriques, en commençant par le Japon avant de s'étendre à l'international d’ici 2030. Cette stratégie progressive reflète la prudence de Mazda, qui cherche à équilibrer innovation et fiabilité.

Le constructeur s'appuiera sur des partenariats, notamment avec Toyota, pour développer des technologies de pointe adaptées à ses futurs modèles électriques. L'accent sera mis sur la création de véhicules électriques qui non seulement respectent l'environnement, mais offrent également une performance et une fiabilité à la hauteur des attentes des consommateurs. Mazda veut pouvoir tester et affiner ses technologies afin d'assurer une transition en douceur pour sa clientèle. Tout ceci en répondant efficacement aux différentes réglementations et préférences du marché à travers le monde.

L'engagement de Mazda dans l'électrification est un signe fort de l'évolution du marché automobile. Avec l’interdiction de la vente de véhicules thermiques en Europe d’ici 2035 et une demande croissante pour des véhicules plus respectueux de l'environnement, Mazda et d'autres constructeurs adaptent leur stratégie pour répondre aux attentes des consommateurs et aux impératifs écologiques. Les ventes de voitures électriques en France, notamment propulsées par des marques comme Tesla, témoignent de cette tendance. Par ailleurs, le malus écologique qui pénalisera les voitures de plus de 1600 kg dès 2024 incite également les constructeurs à élargir leur gamme pour se tourner vers des véhicules plus légers et plus écologiques.