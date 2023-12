Voiture électrique : Nio explose le record d’autonomie et dépasse les 1000 km en une seule charge

Nio, marque chinoise ambitieuse, vient d'enregistrer un nouveau record d'autonomie avec l'ET7, sa dernière berline électrique haut de gamme. Grâce à l'utilisation d'une batterie semi-solide, le véhicule a parcouru plus de 1 000 km en une seule charge !

D'année en année, les voitures électriques occupent une place toujours plus importante sur le marché de l'automobile français. Sur l'année 2023, les ventes de VE ont porté le secteur hexagonal, avec 53 % de parts de marché ! Vous l'aurez compris, les modèles wattés séduisent de plus en plus de consommateurs, et cette tendance devrait se poursuivre avec la poursuite du bonus écologique et le lancement du leasing social en 2024.

Pour que cette démocratisation se poursuive, les constructeurs ne ménagent pas leurs efforts, notamment pour améliorer l'autonomie de leurs véhicules. L'aspect le plus important pour les acheteurs. Et justement, la marque chinoise Nio vient tout juste d'enregistrer un nouveau record avec l'ET7, sa dernière berline électrique.

Weibo post from William Li: The 150kWh battery endurance challenge is complete, with a final score of 1044 kilometers! Report everyone, after 14 hours and 01 minute of effort, the 150kWh battery endurance test, with only 3% battery remaining, achieved a final score of 1044… pic.twitter.com/4JI1VFgNnw — Jason (@Jas0nYu) December 17, 2023

Nio explose un record d'autonomie avec l'ET7

Pour rappel, l'entreprise a choisi d'équiper son véhicule avec une nouvelle technologie de batterie, à savoir un accumulateur semi-solide. En attendant l'arrivée des batteries solides d'ici la fin de la décennie, cette solution développée par la société WeLion offre une bonne alternative. Pour cause, elle est capable de stocker deux fois plus d'énergie qu'une batterie Li-ion classique. Comment ? En employant des électrolytes à l'état condensé (biomimétiques et extrêmement conducteurs) qui affichent jusqu'à 500 Wh/kg de densité énergétique.

Grâce à ce pack de batterie à électrolyte hybride doté d'une capacité de 150 kWh, Nio promettait de dépasser les 1000 km d'autonomie sur son ET7. Alors, pari tenu ? Haut la main visiblement. En effet, le patron de Nio William Li a décidé de tester l'endurance de sa berline durant un long périple à travers l'Empire du Milieu.

Au total, l'ET7 a réussi à parcourir 1044 km sans avoir besoin de passer par la case recharge. Selon les dires du PDG, le trajet a duré un peu de 14 heures, à une vitesse moyenne de 74 km/h. Plus impressionnant encore, la température moyenne durant le voyage était de -2° C. Quand on sait que le froid affecte significativement l'autonomie des voitures électriques (une batterie doit se maintenir aux alentours des 25° C pour bien fonctionner), on ne peut que saluer la performance de Nio.