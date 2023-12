Le Tesla Cybertruck fait preuve d’une résistance étonnante, mais est-il un bon bouclier pare-balles ?

Le Tesla Cybertruck, bien connu pour son design futuriste et ses caractéristiques novatrices, suscite l'attention du public en raison de son éventuelle capacité à résister aux balles. Découvrons à quel point cette étonnante propriété a été mise à l'épreuve et quelles implications cela pourrait avoir pour l'avenir des véhicules électriques.

Le Cybertruck de Tesla vient tout juste de faire son entrée officielle sur la scène automobile. Son design avant-gardiste et futuriste captive l'attention des passionnés de véhicules électriques. Il se distingue notamment par ses lignes épurées et son allure tout droit sortie d'un film de science-fiction.

Parmi les particularités qui font du Cybertruck un sujet de discussion animé, la résistance des véhicules de Tesla face aux armes à feu a toujours été mise en avant par Elon Musk. L'idée de conduire un véhicule rivalisant avec un tank en matière de protection a suscité autant d'étonnement que de curiosité. Nous nous souvenons également de cette démonstration lunaire un peu ratée : Elon Musk a cassé une vitre du Cybertruck avec une boule de pétanque en voulant tester sa solidité.

Feat of Strength 1: Shots fired pic.twitter.com/aPfpQuMXvc — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Quand Le Cybertruck fait face aux balles, voici ce que ça donne en vidéo

Un nouveau test de solidité du Cybertruck a récemment émergé, ajoutant une couche de fascination à ce véhicule. Dans cette vidéo, nous le voyons faire face à des tirs directs. On peut y voir un individu utilisant divers calibres, allant d’un pistolet envoyant des balles de 9 mm jusqu'à des armes automatiques tirant des calibres de 9 mm et .45. Dans cette expérience, les balles rebondissent sur la carrosserie du Cybertruck sans pouvoir pénétrer sa structure en acier inoxydable. La vidéo offre ainsi une perspective impressionnante de la capacité du Cybertruck à résister aux projectiles.

En examinant de plus près les caractéristiques du Cybertruck, on découvre une synergie entre sécurité et innovation. Le blindage qui assure une protection contre les balles soulève des questions sur le poids global du véhicule et par extension, son autonomie. Rappelons que suivant le choix du nombre de moteurs: 1, 2 ou 3, son poids varie de 3400 à 6350 kg. Son autonomie, jusqu'à 800 km pour le modèle à 3 moteurs, n'a, justement, pas encore été homologuée officiellement.