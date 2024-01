Cybertruck : son autonomie est-elle vraiment moins bonne qu’annoncé par Tesla ?

Dans une vidéo, Dennis Wang, un youtubeur renommé, détaille son expérience avec le Tesla Cybertruck. Lors d’un périple de 2150 km, il dévoile la vérité concernant son autonomie et ses fonctionnalités.

Introduit fin 2023, le Tesla Cybertruck s'est distingué non seulement par son design futuriste, mais également par ses caractéristiques à la fois folles et fascinantes. Selon son constructeur, il offre une excellente résilience, prétendument capable de résister à des impacts de balles. En outre, une autre particularité étonnante est sa capacité à naviguer dans les rivières, grâce à un mode bateau inédit permettant de franchir des cours d'eau.

Au-delà de ces innovations, l'autonomie du Cybertruck a soulevé des interrogations dès son lancement. Les spécifications initialement annoncées semblaient plus prometteuses que celles révélées au moment de sa commercialisation. Et plus particulièrement concernant la réduction de son autonomie accompagnée d'une augmentation de son prix. C’est cette première qui nous a amenés à nous poser quelques questions. Espérons que la vidéo du périple de Dennis Wang à bord de ce véhicule nous apporte des réponses.

L’autonomie du Cybertruck apparaît bien en dessous des attentes

Le voyage de Dennis Wang avec le Cybertruck, reliant Austin à Joshua Tree aux USA, a été marqué par des arrêts fréquents pour le recharger. On s’en doutait sûrement. Ils révèlent une autonomie bien en dessous des promesses de Tesla. Avec la version Foundation Series de ce modèle, censée offrir jusqu'à 515 km d'autonomie, Wang s'est trouvé dans l'obligation de s'arrêter 12 fois. Il n’a parcouru seulement qu'environ 180 km entre chaque recharge. Ceci lui a donné l’impression que son autonomie était réduite de moitié. Cette fréquence élevée d'arrêt a transformé ce voyage qui aurait dû durer environ 20 heures en un périple de 27 heures. Autrement dit, 25% de temps perdu. Ces résultats sont particulièrement préoccupants compte tenu des conditions de voyage ordinaires et soulignent un écart important entre les performances annoncées et celles réalisées en pratique.

En plus des problèmes d'autonomie, Wang a fait face à des soucis avec le système d'info-divertissement du véhicule. Pendant une grande partie de son voyage, l'écran du Cybertruck est resté noir, le rendant inutilisable. Cette défaillance l'a contraint à dépendre exclusivement de l'application mobile Tesla pour contrôler certaines fonctionnalités essentielles. Le youtubeur a également relevé des problèmes avec les superchargeurs. Le véhicule a montré une courbe de charge décevante. À 40 % de charge, la puissance absorbée tombait. Elle a par conséquent rallongé le temps de rechargement bien au-delà des attentes.

Malgré ces problèmes techniques, le youtubeur a exprimé sa satisfaction quant à son espace et son confort intérieurs. Il l’a même qualifié de “pick-up exceptionnel” en termes de construction. Ce long trajet a mis en avant les aspects que la marque doit améliorer. Concernant l'autonomie réelle, on s’y attendait. Mais il est bien dommage que les systèmes embarqués n’aient pas fonctionné de manière optimum sur un véhicule quasiment sorti d’usine. Espérons qu’une simple mise à jour puisse résoudre ces problèmes au plus vite.