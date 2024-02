Tesla Cybertruck : meilleur système de conduite, recharge améliorée, voilà la mise à jour qui fait du bien

La toute première mise à jour logicielle du Tesla Cybertruck apporte des améliorations significatives en termes de conduite et d'optimisation de la charge, marquant une étape importante dans l'évolution du pickup électrique.

Les utilisateurs du Cybertruck ont exprimé des préoccupations concernant l'autonomie du véhicule, qui semble inférieure aux promesses initiales de Tesla. Des tests indépendants, y compris un voyage documenté de 2150 km, ont révélé une nécessité de recharges fréquentes, mettant en évidence un écart significatif entre les performances attendues et réelles.

En plus des questions d'autonomie, le Cybertruck a également fait face à des soucis en tout-terrain, avec des essais montrant des limites en termes de capacités off-road comparées à des véhicules moins sophistiqués. Ces préoccupations soulèvent des questions sur la capacité de Tesla à répondre aux attentes en termes de performances et de polyvalence du pickup, ce qui rend la récente mise à jour logicielle particulièrement pertinente. Bien que n'abordant pas directement tous les problèmes, elle vise à améliorer plusieurs points cruciaux.

Tesla Cybertruck : voici ce qu’apporte la première mise à jour

Cette mise à jour, estampillée version 2024.2.3, ne se contente pas d'ajuster les fonctionnalités avancées d'assistance à la conduite, mais se concentre sur l'amélioration du confort de conduite et de la maniabilité. En modifiant les paramètres de la suspension adaptative, Tesla garantit une réponse plus cohérente sur diverses surfaces routières et augmente le confort sur des revêtements irréguliers, particulièrement en mode Sport. Elle corrige en particulier le mode tout-terrain en réduisant l'inclinaison et le roulis du véhicule pour une conduite plus stable et confortable hors des sentiers battus.

Outre les ajustements de conduite, l'optimisation de la charge représente un point clé de cette mise à jour, avec une adaptation intelligente du préconditionnement de la batterie en fonction de la puissance des stations de recharge rapide. Cette fonctionnalité vise à réduire le temps de charge, rendant le Cybertruck encore plus pratique pour les utilisateurs. Des améliorations sont également apportées à tous les modèles Tesla, comme le rappel discret de brancher le véhicule à son propre domicile.

La mise à jour du Tesla Cybertruck comprend :

amélioration de la conduite et de la maniabilité

une charge plus efficace

des sons de verrouillage personnalisés

un rappel pour brancher le véhicule à domicile

l'intégration d' Apple Podcasts

les appels automatiques au 911

plus de caméras en vue en direct

une coloration rouge automatique pour les angles morts

un planificateur de voyage pour l'application mobile

Malgré les améliorations apportées par cette mise à jour, certains utilisateurs attendaient des avancées concernant l'autonomie et la sécurité de fermeture du coffre et des portes, qui n'ont pas été abordées dans cette version.

Source : Reddit