Tesla Cyberquad : le quad pour enfants débarque en France, tout roule sauf le prix

Tesla vient d'annoncer le lancement en France du Cyberquad. Avant de vous emballer, sachez qu'il s'agit d'un jouet pour enfant, et non d'un modèle tout-terrain pour adulte. Malgré tout, il faudra avoir des finances solides pour se le procurer : le Cyberquad est affiché à 1 990 €.

Tesla accueille ce lundi 16 octobre 2023 un nouveau produit dans son catalogue et non il ne s'agit toujours pas du Cybertruck… Mais du Cyberquad. Pour les néophytes, il s'agit d'un quad électrique qui arbore un design directement inspiré du pick-up futuriste de Tesla.

Mais attention, ne comptez pas faire du tout-terrain à toute allure avec cet engin. Pour cause, le Cyberquad est un jouet pour enfant ! Pour rappel, le constructeur a présenté pour la 1re fois le Cyberquad en 2021. L'appareil a d'ailleurs fait ses débuts sur le marché américain en 2022, avant d'être finalement retiré de la vente la même année.

D'après la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC), le Cyberquad présentait “des violations des normes de sécurité fédérales pour les véhicules tout -terrain (ATV) et un risque de blessure”. Finalement, Tesla a revu sa copie et lancé le Cyberquad sur d'autres marchés, notamment en Chine.

Le Cyberquad pour enfants débarque en France

C'est donc maintenant au tour de la France d'accueillir le Cyberquad. Comme dit plus haut, le Cyberquad est destiné aux enfants, plus précisément âgés entre 8 et 12 ans maximum. Pour s'assurer que des adultes n'aient envie de piquer le joujou du gamin, la limite du poids du conducteur a été fixée à 68 kg. Le quatre roues pèse quant à lui 55 kg.

Bien entendu, les performances ont également été revues à la baisse pour limiter au maximum les risques de blessures pour les jeunes utilisateurs. Ainsi, le quad électrique affiche deux modes de vitesse, la première permettant d'aller à 6 km/h et l'autre à 13 km/h.

Côté autonomie, Tesla assure que le Cyberquad pourra parcourir 19 km avant de devoir passer par la case recharge. Sur ce point, l'engin est équipé d'une batterie Lithium-ion de 24 V pour une puissance de 188 Wh. Quant au moteur, il affiche une puissance de 350 W. Comme vous l'aurez remarqué sur les photos fournies par le constructeur, le Cyberquad rappelle fortement le Cybertruck :

carrosserie très angulaire

châssis entièrement en acier

barres lumineuses à LED

Coloris style acier

Le prix va refroidir les parents

Un mini-Cybertruck en somme. Ajoutons que le Cyberquad dispose de quelques éléments supplémentaires, comme une suspension arrière avec des freins à disque et un siège rembourré. Et si ses dimensions sont plutôt compactes (116 x 64 x 70 cm), c'est pas vraiment le cas de son prix : 1 990 €. Autant dire qu'il faudra être extrêmement sage pour espérer voir le Cyberquad sous le sapin… Notez que le Cyberquad est dès à présent disponible sur la boutique officielle de Tesla. Le produit est expédié sous 2 à 4 semaines d'après les dires du constructeur.