Android Auto : un bug empêche les Pixel 8 de se connecter et personne ne sait pourquoi

Sur les forums d’entraide d’Android Auto est apparu un nouveau sujet brûlant : l’incapacité des Pixel 8 à se connecter à la voiture. Que ce soit en filaire ou sans fil, les nouveaux smartphones de Google n’apparaissent tout simplement pas sur le tableau ce bord. Plusieurs solutions ont été évoquées, mais aucune ne semble véritablement efficace pour le moment.

Comme tout système d’exploitation, Android Auto est régulièrement victime de bugs. Ces derniers sont plus ou moins gênants en fonction des utilisateurs, mais, dans l’ensemble, n’empêchent pas ces derniers d’accéder à leurs applications depuis leur tableau de bord. Sauf, visiblement, si vous possédez un Pixel 8. En effet, depuis la sortie des nouveaux smartphones de Google, plusieurs utilisateurs appellent à l’aide en ligne pour un même problème : impossible de se connecter à Android Auto.

Le bug est particulièrement étrange. Le smartphone indique qu’il est bien connecté au véhicule, mais l’interface ne démarre pas sur le tableau de bord. Si le Pixel 8 est branché en filaire, celui-ci se charge comme à l’accoutumée, sans pour autant s’afficher sur l’écran de la voiture. Un problème apparu dès le 12 octobre, jour de la sortie des smartphones. Depuis, aucune solution viable n’a été trouvée, et les sujets ouverts sur les forums d’entraide se multiplient.

Les Pixel 8 refusent de se connecter à Android Auto depuis leur sortie

Sur Reddit et sur les forums d’entraide de Google, les utilisateurs y vont chacun de leur solution maison pour régler le souci. Certains préconisent de mettre à jour Android Auto à sa dernière version, ce qui ne résout rien chez certains. D’autres conseillent de supprimer puis de réinstaller l’application sur son smartphone, avec un résultat tout aussi mitigé. Dernière solution évoquée : vider le cache d’Android Auto et de toutes les applications Google de ses appareils.

Si ces dernières peuvent s’avérer efficaces pour certains, elles ne sont en rien un correctif définitif. Or, il semblerait que Google non plus ne sache pas vraiment d’où vient le problème. Sur ses forums, des assistants tentent bien d’aider les utilisateurs, mais leurs réponses se contentent, pour l’heure, de conseiller de vérifier le bon fonctionnement du câble et de mettre à jour les appareils. Notez que les Pixel 8 semblent les seuls concernés par la situation.

Source : Android Auto Support