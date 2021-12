Tesla lance un Cyberquad pour enfants au prix de 1700 euros

En 2019, Tesla présentait le Cyberquad pour accompagner l’officialisation du Cybertruck. Deux ans plus tard, alors que le projet semblait au point mort, la marque américaine dévoile le « Cyberquad for Kids », un quad destiné aux enfants. Doté d’une autonomie de 24 kilomètres, il monte à 16 km/h. Il est vendu 1900 dollars, soit 1700 euros environ. Et il n’est proposé que sur la boutique américaine de Tesla.

L’histoire du Cybertruck et du Cyberquad est très mouvementée. Le Cybertruck, ode s’il en est au jeu Cyberpunk 2077 de CD Projekt, est un véhicule électrique tout terrain qui n’a toujours pas vu le jour. Et pourtant, cela fait deux ans que Tesla travaille dessus. Bien sûr, une pandémie mondiale et une pénurie massive de composants ont largement contribué à son report. Des informations récentes affirment d’ailleurs que le Cybertruck arrivera enfin en 2022.

Lire aussi – Model S Plaid : Tesla propose une option hors de prix à 18 000 € !

Quant au Cyberquad, le projet semble toujours en cours lui aussi. Le quad électrique futuriste a été présenté en même temps que le Cybertruck, en 2019. Et un modèle commercial était attendu avant fin 2021. Mais, à quelques semaines de 2022, ce n’est toujours pas le cas. Des indices affirment depuis quelques semaines que Tesla souhaite toujours développer son quad électrique futuriste. Et cela semble être confirmé aujourd’hui grâce au constructeur.

Tesla lance une version du Cyberquad pour les enfants

En effet, Tesla a intégré deux nouveaux produits dans sa boutique en ligne. Le premier est le Cyberquad for Kids. Et le second est un pull Cyberquad. Rappelons qu’une rumeur affirmait en début d’année que Tesla préparait une ligne de vêtement aux couleurs de son quad électrique. Et c’était vrai. Bien sûr, des deux, le plus important est le Cyberquad for Kids. Il s’agit d’une version plus petite du Cyberquad originel. Mais il est entièrement fonctionnel.

En effet, vous retrouvez dans ce petit quad tout ce que vous pourriez attendre d’un tel produit. Quatre roues motrices. Deux freins à disque positionnés à l’arrière. Un moteur électrique qui monte à 16 km/h. Une batterie dont l’autonomie est de 24 km. Et des LED pour les phares à l’avant et l’arrière. Le temps de charge indicatif est de 5 heures environ.

Le Cyberquad est vendu 1700 euros et n'est disponible qu'aux Etats-Unis

Bien sûr, le châssis reprend celui du Cyberquad originel qui s’inspire du Cybertruck. Selon la fiche produit, ce Cyberquad est conseillé pour tous les enfants de 8 ans et plus (le poids du conducteur peut monter jusqu’à 68 kilogrammes). Le Cybertruck for Kids pèse 55 kilogrammes. Enfin, le produit est vendu 1900 dollars, soit 1700 euros environ. Il n’est vendu que sur la boutique américaine et n’est livré qu’aux États-Unis (avec quelques restrictions). Vous ne pouvez donc pas l’acheter en France. Mais il n’est pas impossible qu’il traverse l’Atlantique en 2022.