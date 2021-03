Tesla affirme que le Cybertruck peut alimenter un camping-car

Le Cybertruck, l'impressionnant pick-up électrique de Tesla, est capable d'alimenter un camping car. En réponse à un tweet, Elon Musk a confirmé la nouvelle : oui, son véhicule futuriste est en mesure de remorquer un camping car d'une taille allant jusqu'à 6 tonnes et de lui fournir une alimentation. Il se murmure d'ailleurs que Tesla envisage de lancer son propre camping car en guise d'accessoire pour le Cybertruck.

En novembre 2019, Tesla a créé la surprise en dévoilant le Cybertruck, un pick-up électrique au design ultra futuriste. Alors que la production de l'engin ne débutera pas avant la fin de l'année, le constructeur automobile distille régulièrement de nouvelles informations sur le pick-up. Elon Musk a d'ailleurs promis que de nouvelles infos sur le Cybertruck seront dévoilées lors du second trimestre 2021.

Sur Twitter, Elon Musk vient de confirmer que le Cybertruck est capable d'alimenter un camping-car. Fidèle à ses habitudes, le deuxième homme le plus riche du monde a répondu à la question d'un fan de la marque. “Pourrais-je y brancher ma petite maison ?” demandait l'internaute dans un tweet accompagné d'un rendu montrant un Cybertruck qui remorque un camping-car haut de gamme. Elon Musk a simplement répondu “oui”.

Le Cybertruck peut remorquer des camping-car pesant plus de 6 tonnes

Lors de la présentation du Cybertruck, Tesla avait déjà laissé entendre que le pick-up était le véhicule idéal des utilisateurs d'un autocaravane. “Avec une capacité de traction presque infinie et une capacité de remorquage de plus de 14 000 livres (NDLR : plus de 6 tonnes), le Cybertruck peut fonctionner dans presque toutes les situations extrêmes avec facilité” annonçait fièrement Tesla lors de la présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas, un camping-car classique pèse un peu moins de 3,5 tonnes. Même les caravanes les plus haut de gamme, comprenant douche, couchette ou cuisine, ne dépassent généralement pas les 6 tonnes.

Sur le même sujet : Cybertruck – Elon Musk promet que les premières livraisons auront lieu en 2021

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que Tesla envisage de lancer un camping-car officiel pour accompagner le Cybertruck. Décrit par Elon Musk comme un “accessoire de malade pour le Cybertruck”, ce camping-car est apparu dans un rendu officiel publié par Tesla. L'accessoire ne ressemble pas vraiment à un autocaravane traditionnel.