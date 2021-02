Jeff Bezos reprend le titre d’homme le plus riche du monde à Elon Musk

Jeff Bezos est redevenu l'homme le plus riche du monde. Avec un patrimoine estimé de 191,2 milliards de dollars, le fondateur d'Amazon est parvenu à récupérer le trône brièvement occupé par Elon Musk, PDG de Tesla. Bezos profite notamment de l'explosion du cours d'Amazon en bourse et des turbulences enregistrées par Tesla sur le marché chinois. Explications.

Jeff Bezos, fondateur et ancien PDG d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde selon le Bloomberg Billionaires Index, le classement des 500 personnes les plus fortunées du monde. Avec une fortune totale de 191,2 milliards de dollars, le principal actionnaire d'Amazon a éjecté Elon Musk de la première place.

Fondateur et PDG de Tesla, Elon Musk s'était imposé à la tête du classement de Bloomberg au début du mois de janvier 2021. L'excentrique milliardaire avait notamment tiré profit de l'explosion du cours boursier de Tesla au cours de l'année dernière. La fortune d'Elon Musk est désormais estimée à 190,2 milliards de dollars.

Jeff Bezos profite de la hausse du cours d'Amazon

L'augmentation de la fortune de Jeff Bezos est essentiellement le résultat de la progression du cours boursier d'Amazon. Après une légère baisse fin 2020, le cours en bourse du groupe a repris des couleurs en février. L'action Amazon s'affiche désormais à 3 268,95 dollars, porté par les excellents résultats financiers de l'entreprise (320 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020, en hausse de 38% par rapport à 2019).

En parallèle, l'action boursière de Tesla est entrée dans une tendance baissière depuis quelques jours. L'action du groupe automobile stagne autour des 796,22 dollars. Les investisseurs ont été échaudés par les difficultés de Tesla en Chine. Après les problèmes rencontrés par plusieurs automobilistes, le constructeur de voitures a été convoqué par l'Administration d'Etat pour la régulation du marché (SAMR) de Chine.

Or, l'essentiel (99% selon Forbes) de la fortune d'Elon Musk repose sur les actions de sa firme. Le dirigeant de Tesla ne possède que très peu de liquidités. De son côté, Jeff Bezos dispose d'au moins 9,53 milliards de dollars en cash. Contrairement à Musk, Bezos revend régulièrement des actions Amazon pour gonfler son capital.

En troisième position, on retrouve sans surprise Bill Gates, le célèbre fondateur de Microsoft. Bloomberg estime la fortune de Gates à 137 milliards de dollars. L'informaticien est suivi par Bernard Arnault (116 milliards de dollars) et Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook (104 milliards de dollars).

