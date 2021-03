Kia EV6 : découvrez les premières photos de la voiture électrique

Kia vient de dévoiler les premières photos officielles de l'EV6, la voiture électrique que le constructeur doit dévoiler lors d'un événement d'ici la fin du mois. L'occasion de se donner une première idée de ce à quoi ressemblera le véhicule.

Après avoir promis 7 nouveaux véhicules électriques puis avoir mis en ligne un teaser pour le moins obscur la semaine dernière, Kia a décidé de lever le voile sur le design de l'EV6 avec une série de photos détaillées des lignes du véhicule. On découvre ainsi une conception sportive inspirée des crossover, et la première expression d'un nouveau langage design que Kia a baptisé “Opposites United” (voir vidéo en fin d'article). Ce nouvel ensemble de règles directrices est, selon la marque, fondé sur cinq pilliers.

Kia explique s'être inspiré de la simplicité de la beauté de la nature, tout en exprimant une certaine rationalité, le progrès, la puissance, le raffinement technologique et une certaine tension vers la sérénité. Le résultat est un véhicule avec des lignes effectivement très premium et modernes qui ne sont pas sans rappeler celles de l'Aston Martin DBX, un SUV de luxe.

Kia en profite pour nous montrer l'intérieur de l'habitacle avec ce qui semble être plusieurs éléments en métal anodisé (volant, et ce qui ressemble à un cache / délimiteur sur la console centrale). On a également un aperçu de l'écran infotainment, qui semble être une sorte de dalle très allongée qui démarre derrière le volant et se prolonge jusqu'à la fin de la console centrale.

“En tant que premier véhicule exclusivement électrique, l'EV6 est une vitrine centrée sur l'humain avec un design qui respire le progrès et la puissance électrique […] avec EV6 nous avons cherché à créer un design distinct et impactant en utilisant une combinaison sophistiquée de fonctionnalités high-tech, de volumes riches et purs, tout en apparaissant comme un espace unique et futuriste dans les véhicules électriques”, explique le designer en chef de Kia Karim Habib dans le communiqué officiel.

Pour l'heure on attend encore des infos précises sur la fiche technique du véhicule. Tout juste sait-on que l'EV6 utilisera la nouvelle plateforme électrique E-GMP de Hyundai. Pour l'heure le constructeur doit encore annoncer une date de présentation, mais on a déjà la confirmation que celle-ci aura lieu d'ici la fin du mois de mars, c'est à dire dans les deux prochaines semaines.