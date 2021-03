Dacia Spring Electric : découvrez les prix en euros de la gamme

Les prix en euros de la Dacia Spring Electric le SUV électrique viennent de fuiter sur le net, avec quelques infos sur la disponibilité des modèles. Si ces prix se confirment, le constructeur a tenu sa promesse de délivrer la voiture électrique la moins chère du marché.

Renault a confié à sa filiale Dacia le soin de produire la voiture électrique la moins chère du marché au moment de sa sortie. C'est pourquoi les Dacia Spring Electric sont très attendues. La voiture affiche des dimensions raisonnables avec une longueur de 3,73 mètres et 1,62 mètres de large, avec un braquage d'à peine 10 mètres ce qui devrait en faire un véhicule de choix pour la ville. L'autonomie devrait néanmoins se hisser jusqu'à près des 300 km (295 km sur le cycle WLTP City), autorisant des déplacements plus longs.

Or, dans les faits, l'autonomie devrait être de 190 km en utilisation “mixte” et 270 km en mode “City“. On comprend donc que le but du constructeur est plus de réduire le nombre de recharges nécessaires dans le cadre d'une utilisation citadine que de réellement pousser son usage en tant que routière. Il ne sera a priori nécessaire de la charger qu'une fois par semaine dans le cadre d'une utilisation citadine. Le temps de charge lui même est raisonnable, en raison d'une batterie de capacité moyenne.

Dacia Spring Electric : les tarifs commencent à 16 990 € hors bonus écologique

Il faut moins d'une heure pour charger la batterie à 80% avec un chargeur rapide 30 kW en courant continu. Sur la prise de courant classique, comptez tout de même 14 heures pour une recharge complète. Pour l'instant, si on savait que la Dacia Spring serait la voiture électrique “la moins chère du marché” il nous manquait encore des prix. Ils semblent avoir fait surface via un leaker sur le forum Worldscoop. L'utilisateur Losange1981 affirme en effet détenir “quelques infos sur les tarifs de la Dacia Spring”.

Selon cette fuite, il y aura une version Cargo 2 places, et une version Business déclinée en deux variantes :

Dacia Spring Business Confort “avec clim de série” : 16 990 €

“avec clim de série” : 16 990 € Dacia Spring Business Confort Plus avec “clim, écran tactile, peinture métallisée et accents orangés” : 18 490 €

Le leaker ajoute que les précommandes débuteront le 20 mars avec ouverture des commandes classiques en juin et premières livraisons au mois de septembre.Dacia aurait prévu des cadeaux pour les premières précommandes. Tous les clients qui auront précommandé le véhicule recevront une “Carte Pass” qui donne accès aux bornes de recharge. Les clients de la Confort Plus bénéficient d'une carte crédité de 100 euros.

Notez que les tarifs plus haut sont sans bonus écologique. Compte-tenu du prix de la voiture, l'enveloppe de ce bonus n'est jamais de 7000 euros car le montant de cette aide est plafonné à 27% du prix du véhicule. Ainsi la Dacia Spring Business Confort vous reviendra à 12 402,70 € (4 587,30 € de bonus) et la version Confort Plus à 13 497,70 € (avec bonus de 4992,30 €).