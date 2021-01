Elon Musk le révèle lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs : les premières livraisons de Cybertruck auront bien lieu en 2021. L'entrepreneur explique que Tesla a terminé la partie ingénierie de la version commerciale. L'entrepreneur souligne tout de même que l'approvisionnement sera très limité en 2021 et que la vraie production de masse est fixée pour l'année suivante.

Le Tesla Cybertruck est sans conteste le véhicule électrique le plus innovant de ces dernières années. Le pickup électrique oblitère les conventions design de l'industrie pour adopter une carrosserie tout en angles, très futuriste, dans le même acier que les fusées Starship, sans aucune peinture – bien que apparemment d'autres couleurs sont possibles grâce à un lance-flammes. Le résultat, c'est un véhicule premium beaucoup moins cher à produire que les autres Tesla.

La carrosserie, qui fait aussi office de structure, est en grande partie une feuille d'acier ultra-résistant pliée par une machine. Les vitres sont plates, donc plus simples à fabriquer. Le véhicule est par ailleurs imposant, ce qui permet de consacrer plus d'espace pour la batterie et lui donner une meilleure autonomie. Alors oui, on se souvient de la présentation un peu ratée du Cybertruck, alors qu'Elon Musk souhaitait montrer au monde entier que l'adjectif bulletproof attaché à son véhicule n'était pas une promesse brisée, quitte à fissurer la vitre conducteur et une vitre passager. Peu de clients semblent avoir tenu Elon Musk rigueur du contretemps.

Cybertruck : Elon Musk affirme qu'il tiendra sa promesse de livrer les premiers véhicules en 2021

Le Cybertruck a en effet très vite dépassé le demi-million de précommandes. Avant que Tesla n'arrête de dévoiler des chiffres. Elon Musk avait promis de premières livraisons dans le courant de l'année 2021. Lors d'une conférence avec les investisseurs, Elon Musk a confirmé que les premières livraisons de Cybertruck auront bien lieu en 2021 : “nous ferons quelques livraisons de Cybertruck en 2021”, a confirmé l'entrepreneur. Avant de nuancer : “la production de masse est néanmoins fixée à l'année suivante”.

Elon Musk nous a habitué à des promesses intenables, mais en ce qui concerne le Cybertruck, il explique : “nous avons arrêté nos designs. Nous allons prochainement acheter l'équipement nécessaire pour produire le Cybertruck”. Parmi ces équipements Tesla doit acquérir une énorme presse hydraulique de 8000 tonnes pour fabriquer la carrosserie en acier du véhicule. Les premiers servis seront très certainement ceux qui ont réservé un Cybertruck avec triple motorisation.

Les versions moins chères, dont le Cybetruck pour lequel Elon Musk a promis un prix de vente autour de 39 000 dollars, ne devraient pas être produites avant 2022. Le Cybertruck devrait dans un premier temps être fabriqué exclusivement dans la nouvelle usine Gigafactory que Tesla est en train de construire au Texas. Celle-ci pourrait commencer à produire les premiers véhicules dès le mois de mai 2021.

