Tesla améliore grandement les caméras de ses voitures dans une mise à jour

Une mise jour des véhicules Tesla met l’accent sur les caméras embarquées et les améliorent significativement, surtout en condition de faible luminosité. Les modèles équipés de la version HW3 du hardware sont concernés.



Avoir des voitures électriques de plus en plus sophistiquées, avec des systèmes logiciels complexes, à un gros avantage et un gros inconvénient. Ce dernier est que s’il y a une panne, la réparation ne sera pas aussi simple que de changer le filtre à huile sur un modèle thermique. En contrepartie, le véhicule est régulièrement amélioré grâce au déploiement de mises à jour qui corrigent des bugs, ajoutent des fonctionnalités ou modifient les existantes.

C’est ce dernier cas de figure nous intéresse ici. Chez Tesla, la dernière mise à jour rend les caméras embarquées visiblement plus efficaces, surtout quand la luminosité ambiante est faible. Un conducteur nous montre sur X (Twitter) à quel point cela “change la donne”, selon ses propres termes. Sur la photo de gauche, on peut voir que les images sont floues sur les bords, et surtout que le cliché a une teinte rouge très prononcée. À droite, après la mise à à jour, les captures sont nettes et les couleurs normales. La différence est saisissante.

La dernière mise à jour des Tesla rend les caméras beaucoup plus performantes

Améliorer les caméras embarquées est très important. Ce sont elles qui permettent l’utilisation de fonctions comme la conduite totalement autonome. Plus généralement, le système de conduite des Tesla repose sur ce que captent les caméras de la voiture, aussi il est important que les informations recueillies soient les plus justes possibles. Ce sont aussi elles qui envoient des données pour entraîner le réseau neuronal global du constructeur, chargé d’analyser les images et les interpréter pour aider la voiture à “apprendre” comment réagir.

Tesla n’a pas encore indiqué quels modèles sont concernés par la mise à jour, mais d’après les retours, ce sont celles équipées HW3 (Hardware 3.0). Cela comprend notamment les Model S et Model X fabriqués à partir de mars 2019, et les Model 3 depuis avril 2019. Le déploiement est en cours, mais aucune date de fin prévue n’a encore été annoncée.