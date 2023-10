Tesla : cette mise à jour rend la voiture plus sûre après un accident

Les différents modèles de Tesla reçoivent en ce moment une mise à jour qui améliore la sécurité globale. Elle automatise une manipulation utile en cas d'accident.



Les voitures modernes ont beau être de plus en plus sophistiquées et bardées de capteurs en tout genre pour améliorer la sécurité, les accidents arrivent encore malheureusement. Lorsque cela se produit, le conducteur ou un passager doit en théorie adopter quelques gestes pour éviter de se mettre plus en danger qu'il ne l'est, tout en avertissant les autres. Parmi les réflexes à avoir, activer les feux de détresse est un moyen efficace de signaler que quelque chose ne va pas.

Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après un accident, si l'on a la chance d'être à peu prêt indemne, le choc nous fait souvent oublier ce genre de choses. Tesla y a visiblement réfléchi puisqu'une nouvelle mise à jour de ses modèles automatise le procédé. Désormais, si un airbag a été déclenché, les feux de détresse s'allument automatiquement et clignotent plus rapidement que la normale pour améliorer la visibilité du véhicule.

Les Tesla activent les feux de détresse automatiquement après le déclenchement d'un airbag

La mise à jour concerne l'ensemble des voitures électriques du constructeur, de la nouvelle Model 3 aux S et X de 2020 et plus récent. Elle est actuellement déployée sur le parc automobile américain uniquement, mais devrait s'étendre par la suite. Comme il s'agit d'une mise à jour OTA (Over-The-Air), elle s'installe sans que vous vous en rendiez compte. Tesla profite de son processus de conception où chaque partie du véhicule doit pouvoir interagir avec le logiciel. La marque garde ainsi la possibilité de les améliorer facilement.

L'arrivée de fonctionnalités visant à améliorer la sécurité est toujours une bonne chose. Parfois, elles semblent tellement évidentes qu'on se demande pourquoi elles n'ont pas été implémentées avant. Espérons que Tesla continue sur sa lancée et ne tarde pas à les généraliser à l'ensemble de ses voitures dans le monde.