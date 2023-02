Tesla a perdu 204 millions de dollars en 2022 à cause du Bitcoin

La chute du Bitcoin a également coûté cher à Tesla. En 2022, le constructeur automobile a perdu pas moins de 204 millions de dollars suite au crash de la cryptomonnaie. Une somme que ce dernier n’a pas réussi à recouvrir en vendant pourtant la quasi-totalité de ses actifs.

Souvenez-vous : en 2021, le Bitcoin a le vent en poupe. La cryptomonnaie atteint des sommets, tout le monde veut sa part du gâteau et Elon Musk, par l’intermédiaire de Tesla, ne fait pas exception. Alors que l’engouement est à son comble au sein de la communauté, le constructeur annonce acheter pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. La réaction est instantanée : la devise voit sa valeur grimper dans la foulée.

Un an plus tard, le paysage s’est légèrement assombri. L’année 2022 a été catastrophique pour le Bitcoin et plus généralement pour toutes les cryptomonnaies ainsi que leurs adeptes. Tesla avait d’ailleurs senti le vent tourner puisque, peu de temps après avoir annoncé accepter les paiements en Bitcoin, l’entreprise avait déjà fait machine arrière. Mais cela n’a pas suffi pour éviter le mur.

La chute du Bitcoin a coûté très cher à Tesla

Dans un document fourni par Tesla, on apprend en effet que la firme d’Elon Musk a perdu pas moins de 204 millions de dollars, soit environ 187 millions d’euros, des suites du crash des cryptomonnaies de 2022. Rappelons toutefois qu’au cours de l’été, Tesla a vendu une large partie de ses actifs numériques, résultant en un profit de 64 millions de dollars. La perte nette est alors de 140 millions de dollars.

Si ce chiffre est plutôt conséquent, il faut également noter que Tesla est visiblement parvenu à limiter les dégâts. En juin 2022, l’entreprise enregistrait en effet des pertes de 600 millions de dollars liées au Bitcoin. À ce jour, Tesla en détient encore 184 millions de dollars. Comme de nombreux experts, le constructeur croit peut-être encore à une renaissance de la cryptomonnaie dans les années à venir. L’occasion de rappeler qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, le Bitcoin est valorisé à 21 120 dollars, soit bien loin de son pic historique à 68 789 dollars.

