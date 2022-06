Tesla a perdu près de 600 millions de dollars avec la chute du Bitcoin

Alors que le cours du Bitcoin ne cesse de chuter, les entreprises qui ont investi massivement dans la reine des cryptomonnaies enregistrent des pertes sans précédent. C'est le cas de Tesla, qui a perdu près de 600 millions de dollars si l'on en croit les dernières estimations du site spécialisé Bitcoin Treasuries.

Tesla a été l'une des premières grandes compagnies à investir massivement dans le Bitcoin. En février 2021, Tesla a investi pas moins d'un 1,5 milliard de dollars dans la reine des cryptomonnaies, faisant exploser au passage le cours du BTC aux alentours des 44 000 dollars.

Dans la foulée, le constructeur avait confirmé la possibilité d'acheter sa Tesla en Bitcoins… Avant de finalement se rétracter pour des questions environnementales. En février 2022, Tesla était en possession de deux milliards de dollars en cryptomonnaies. Une somme atteinte en revendant certains actifs au bon moment.

Seulement et comme vous le savez peut-être, le cours du Bitcoin ne cesse de chuter en flèche depuis plusieurs mois. Ce mercredi 15 juin, le BTC est sous le point de passer sous la barre des 20 000 dollars, et d'après de nombreux spécialistes la situation n'est pas prête de s'arranger avec un cours qui pourrait atteindre les 18 000 dollars d'ici les prochaines semaines.

La chute du Bitcoin a fait perdre 600 millions de dollars à Tesla

Or et d'après le site spécialisé Bitcoin Treasuries, tous les actifs numériques de Tesla ne valent plus que 905 millions de dollars. Autrement dit, l'entreprise a perdu près de 600 millions de dollars sur ces investissements, en majeure partie à cause de la dégringolade du Bitcoin.

Néanmoins, ces pertes ne devraient pas impacter la santé financière du constructeur automobile. En effet, la participation en Bitcoins de Tesla ne représente que 10% de sa trésorerie et 0,1% de sa capitalisation boursière totale.

Il faut rappeler qu'Elon Musk a investi une partie de sa fortune personnelle dans le Bitcoin et les cryptomonnaies, et le milliardaire a récemment fait savoir qu'il ne comptait pas se séparer de ses actifs, estimant qu'il s'agit d'un investissement sur le long terme. Par ailleurs, le PDG de SpaceX a annoncé que Tesla accepterait de nouveau le paiement en Bitcoin, dès que le minage du BTC sera moins nocif pour l'environnement.

Source : Bitcoin Treasuries