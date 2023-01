Peugeot : les ventes ont chuté de 15 % en 2022, mais l’électrique se porte bien

Comme la plupart de ses concurrents, Peugeot voit ses ventes diminuer en 2022, sur un marché en crise avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Mais la marque peut miser sur l'électrique pour l'avenir et parvient quand même à améliorer ses parts de marché dans plus d'une trentaine de pays.

L'industrie automobile mondiale est en souffrance, et Peugeot ne fait pas exception. Avec 1 056 182 immatriculations, le fabricant a vu ses ventes chuter de 15 % en 2022 par rapport à l'année précédente, annonce Stellantis, maison-mère de la marque au lion. La Peugeot 208 est de loin le véhicule qui a le plus convaincu les conducteurs à travers le monde, cumulant 299 131 immatriculations. La 208 devance la Peugeot 2008 et ses 185 425 unités écoulées.

La France reste le moteur de Peugeot, qui y réalise environ un tiers de ses ventes avec 305 065 véhicules vendus sur le territoire. Suivent l'Italie, où 77 800 véhicules Peugeot ont trouvé preneur, et le Royaume-Uni avec 73 725 immatriculations. Peugeot affiche une part de marché de 5 % en Europe grâce à ses 772 466 véhicules vendus en 2022.

L'électrique et les marchés hors Europe : deux satisfactions pour Peugeot

Ce qui est tout de même intéressant, c'est que le constructeur a réussi à connaître une augmentation de ses parts de marché dans 38 pays, essentiellement hors européens, où les perspectives de croissance semblent plus intéressantes que sur le vieux continent. D'ailleurs, les ventes hors Europe représentent 27,4 % du total, une hausse 3,7 points d'une année sur l'autre. Le Brésil est le sixième marché de Peugeot avec 41 773 ventes, la Chine le septième avec 39 674 immatriculations et l'Argentine le neuvième avec 35 699 voitures.

Autre point en faveur de Peugeot, le virage vers le marché de l'électrique paraît porter ses fruits. La version électrique de la Peugeot 208, l'e-208, est leader en Europe sur son segment. Linda Jackson, directrice générale de Peugeot, annonce également “un véhicule électrifié sur cinq vendu en Europe”. Les réseaux de recharge se densifient et les consommateurs pensent de plus en plus à l'électrique. Rappelons que la vente des véhicules neufs à moteur thermique sera interdite en 2035 en Europe et que de plus en plus de villes limitent l'accès à leur centre-ville aux véhicules les plus polluants.

Source : motor1