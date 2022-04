Tesla va miner du Bitcoin avec de l’énergie solaire

Tesla vient de rejoindre une initiative visant à miner du Bitcoin avec de l'énergie solaire. Cette ferme de minage localisée au Texas ambitionne de démontrer l'interêt de la cryptomonnaie dans le financement des énergies renouvelables.

Tesla s'associe à Block, une start-up fondée par le créateur de Twitter Jack Dorsey, et Blockstream, une entreprise phare du secteur des cryptomonnaies, pour mettre sur pied une ferme de minage de Bitcoin. D'après les informations de nos confrères de CNBC, cette ferme de minage localisée au Texas s'appuiera exclusivement sur l'énergie solaire. Exclus de Chine, de nombreux mineurs se sont tournés vers le Texas pour installer leurs infrastructures.

Cette initiative répond aux nombreux détracteurs du Bitcoin qui accusent la cryptomonnaie de détruire l'environnement. La consommation énergétique du réseau Bitcoin est régulièrement comparée à celui d'un pays. D'après de nombreux militants écologistes, dont Greenpeace, le minage de cryptomonnaies par la preuve de travail ou Proof of Work est une catastrophe environnementale.

Miner du Bitcoin avec de l'énergie verte, c'est possible

Pourtant, il est possible de miner du Bitcoin en s'appuyant sur des énergies vertes et renouvelables. Pour le prouver, la ferme de minage de Tesla, Block et Blockstream sera accessible en temps réel par le biais d'un tableau de bord. “Nous nous sommes dit, prouvons-le. Ayons un tableau de bord ouvert pour que les gens puissent jouer le jeu, et peut-être que cela incitera d'autres personnes à participer”, explique Adam Back, cofondateur et PDG de Blockstream.

Ce tableau de bord en ligne affichera en continu des informations comme le nombre de bitcoins minés, la production d'énergie ou la consommation électrique. “C'est une étape pour prouver notre thèse selon laquelle l'exploitation minière de Bitcoin peut financer une infrastructure électrique zéro émission et construire une croissance économique pour l'avenir”, souligne Adam Back, figure de proue de l'industrie des cryptomonnaies.

“En collaborant à ce projet de minage de Bitcoin 100 % solaire avec Blockstream, en utilisant la technologie solaire et de stockage de Tesla, nous visons à accélérer davantage la synergie de Bitcoin avec les énergies renouvelables”, explique un responsable de Block à CNBC. Visiblement, c'est Tesla qui va fournir les panneaux solaires utilisés par la ferme.

Il n'est pas étonnant que Tesla ait décidé de se greffer à cette initiative. L'an dernier, Elon Musk s'est engagé à plusieurs reprises à accompagner le Bitcoin vers les énergies vertes. Le milliardaire a notamment rencontré plusieurs mineurs de Bitcoin basés en Amérique du Nord pour en discuter. Toujours convaincu de l'avenir de la devise numérique, Elon Musk s'est engagé à ce que Tesla accepte à nouveau le Bitcoin comme moyen de paiement dès que “les mineurs utiliseront une quantité raisonnable d'énergie propre (environ 50%)”.

Source : CNBC