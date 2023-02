Tesla : le ministère américain de la Justice enquête sur l’Autopilot

D'après le New-York Times, des agents fédéraux missionnés par le ministère américain de la Justice ont exigé de la part de Tesla des documents relatifs à l'Autopilot et au FSD, soit les technologies de conduite autonome du constructeur.

D'après un article publié par le New-York Times ce 31 janvier 2023, des agents fédéraux missionnés par le ministère américain de la Justice ont exigé de la part de Tesla des documents confidentiels et relatifs à sa technologie de conduite autonome. Cette saisie a été confirmée par Tesla dans un rapport annuel déposé ce lundi auprès de la SEC, l'organisme américain en charge de la réglementation et du contrôle des marchés financiers.

Dans ce document, Tesla a tenu à rappeler qu'aucune enquête sur le FSD ou l'Autopilot n'avait pour l'instant abouti à une mise en accusation de l'entreprise. “A notre connaissance, aucune agence gouvernementale n'a conclu, dans le cadre d'une enquête en cours, qu'un quelconque acte répréhensible avait été commis”. La marque américaine précise toutefois que “si le gouvernement décidait d'engager une action coercitive”, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les finances de la compagnie.

Une enquête qui s'ajoute à une longue liste

Comme le précise le média américain, Tesla n'a fourni aucune autre détail sur l'enquête en cours, tout comme le ministère de la Justice d'ailleurs. Il faut rappeler que ces investigations lancés par le DOJ (Department of Justice) ne sont pas nouvelles. Plusieurs sources anonymes ont fait savoir en octobre 2022 que la justice américaine s'intéressait de très près à l'Autopilot et au FSD de Tesla. Le but ? S'assurer de la sécurité de la technologie et déterminer “si Tesla a trompé les consommateurs, les investisseurs et les autorités de régulation en faisant des déclarations non étayées sur les capacités de sa technologie de conduite autonome”.

Cette enquête diligentée par la justice américaine est la dernière d'une longue série. En août 2021, la NHTSA, l'agence fédérale en charge de la sécurité routière, a ouvert une enquête sur l'Autopilot après avoir pris connaissance de plus de 35 accidents (dont neuf mortels) durant lesquels le système était impliqué. Cette investigation porte sur plus de 830 000 véhicules Tesla vendus aux Etats-Unis. Notez que les autorités américaines ne sont pas les seules à s'intéresser aux technologies du leader mondial de la voiture électrique. En février 2022, les autorités allemandes ont ouvert une enquête officielle sur l'Autopilot.