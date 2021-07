Tesla a livré plus de 200 000 voitures durant le second trimestre 2021, un record !

Tesla a livré plus de 200 000 voitures durant le second trimestre 2021. Il s'agit d'un nouveau record pour la marque. Néanmoins, ces performances restent en dessous des attentes de Wall Street.

Tesla peut se féliciter. En effet, le leader mondial des voitures électriques a livré 201 250 véhicules durant le second trimestre 2021. Il s'agit d'un record pour la marque dirigée par Elon Musk, qui au passage a dépassé les performances établies lors du trimestre précédent, avec un total de 185 000 voitures livrées. Malgré tout, ces résultats restent en dessous des attentes de Wall Street, particulièrement regardant sur les activités de Tesla depuis ses multiples chutes à la bourse.

En effet, le constructeur a dû faire face à plusieurs déboires, notamment en Chine. Tesla a été contrainte de rappeler 285 000 Model 3 et Y en fin juin 2021, en raison d'une défaillance technique sur le logiciel de conduite assistée. Face aux risques d'accidents de la route, la marque n'a pas eu d'autres choix. Bien évidemment, cette annonce a eu des conséquences sur l'action boursière de Tesla, la faisant chuter de 8% pour s'établir autour des 671 dollars.

À lire également : Les voitures autonomes arrivent en France dès 2022 avec un nouveau code de la route

Les Model 3 et Y restent les voitures les plus vendues de Tesla

Concernant les autres données partagées par Tesla, la marque annonce avoir produit en parallèle pas moins de 206 421 véhicules durant ce même second trimestre 2021. Les Model 3 et Model Y représentent évidemment la majorité des véhicules fabriqués, avec un total de 204 081 voitures produites. Il faut dire que la Model 3 reste le modèle plus populaire du constructeur. Rien qu'en France, la Model 3 s'impose toujours comme la voiture électrique la plus vendue, loin devant la Zoé, avec plus de 13 000 immatriculations au compteur durant le début d'année 2021.

Le reste de la production a été répartie entre la nouvelle Model S et le Model X, soit un total de 2 340 véhicules fabriqués. Malheureusement, Tesla n'est pas rentrée dans les détails concernant les premiers chiffres de ventes de la Model S Plaid, sa berline ultime capable d'atteindre les 320 km/h avec son moteur de 1020 chevaux.

Pour atteindre ces objectifs, Tesla a amplement augmenté ses capacités de production grâce à la construction d'usines supplémentaires en Chine, et bien entendu en Allemagne, où le chantier de la Gigafactory de Berlin suit son cours tant bien que mal. En effet, des activistes ont tenté de saboter les installations de Tesla, en mettant le feu à plusieurs câbles haute tension. La police allemande cherche toujours les auteurs de cette attaque.

Source : The Verge