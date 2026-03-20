Une version inédite de Gemini se prépare sur macOS

Google prépare une nouveauté importante pour ses outils d’intelligence artificielle. Une version de Gemini arrive discrètement sur macOS. Elle pourrait introduire une fonction encore jamais vue.

Gemini Guided Learning Google IA
Crédits : 123RF

Les assistants basés sur l’intelligence artificielle prennent une place croissante dans les logiciels du quotidien. Microsoft multiplie par exemple les intégrations de Copilot dans Windows et dans la suite Microsoft 365. L’entreprise cherche à simplifier l’usage de l’IA en l’intégrant directement dans les applications utilisées tous les jours, afin de limiter les manipulations et les changements d’interface.

Dans le même temps, Google poursuit le développement de Gemini et cherche à le rendre plus accessible. L’assistant est désormais présent dans de nombreux services, avec des fonctions pour créer du contenu ou analyser des informations. L’entreprise travaille aussi sur des moyens d’intégrer davantage de contexte dans les échanges avec l’IA. C’est dans cette logique qu’un nouveau projet se précise, cette fois du côté des ordinateurs.

Google teste une application Gemini pour macOS avec une fonction “Desktop Intelligence” capable d’analyser l’écran

D’après les informations d’Android Authority, Google développe actuellement une application Gemini dédiée à macOS. Une version bêta serait déjà en cours de test auprès d’un nombre limité d’utilisateurs. Cette application permettrait d’utiliser Gemini directement sur un Mac, sans passer par un navigateur. Pour l’instant, seules les fonctions essentielles seraient disponibles, comme la génération de texte, d’images ou de contenus multimédias à l’aide de différents modèles d’IA.

Mais cette version pourrait surtout introduire une nouveauté majeure appelée “Desktop Intelligence” (intelligence du bureau). Cette fonction donnerait à Gemini la capacité d’accéder au contenu affiché à l’écran ainsi qu’aux applications utilisées. Concrètement, l’IA pourrait analyser ce que l’utilisateur voit pour mieux comprendre ses demandes. Ce fonctionnement se rapproche du partage d’écran déjà proposé sur certains smartphones Android avec Gemini Live.

Cette approche permettrait d’enrichir fortement les échanges avec l’assistant. Gemini pourrait, par exemple, analyser un document ouvert, interpréter une interface ou aider à manipuler des fichiers plus rapidement. Pour l’instant, cette fonction reste en développement et sa présence dans la version finale n’est pas confirmée. Google n’a pas encore communiqué de date de sortie pour cette application, qui pourrait à terme combler l’absence d’un véritable client desktop face à des concurrents déjà installés sur macOS.


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