L’aspirateur Shark PowerDetect Clean passe à prix cassé dans un pack complet avec une base de vidage automatique et 2 batteries !

Vous cherchez un aspirateur-balai puissant et doté d’une autonomie prolongée pour remplacer votre ancien modèle ? Le Shark PowerDetect Clean est en promotion dans un pack complet avec 2 batteries et une base de vidage automatique. C’est une affaire !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le point faible des aspirateurs-balais sans fil est généralement l’autonomie. En effet, la plupart des appareils affichent une bonne puissance, mais pour rester compacts et facilement maniables, leur batterie a une faible capacité. Le pack Shark PowerDetect Clean & Empty associé à deux batteries permet de contourner cette limite, offrant une durée d’utilisation prolongée même avec une puissance maximale. Et bonne nouvelle, en cumulant la promotion en cours avec le code PHONANDROIDSHARK25, vous pouvez vous offrir ce pack complet à 483,99 € au lieu de 609,99 €.

Le code PHONANDROIDSHARK25 est valable sur de nombreux produits sur le site officiel de Shark. En le renseignant dans votre panier, vous obtenez une réduction de 12% cumulable avec les offres en cours. En plus, la livraison en 24 heures est offerte et vous avez les retours gratuits pendant 30 jours. C’est le bon moment pour craquer.

Le pack complet Shark PowerDetect Clean & Empty passe à prix cassé en cumulant 2 offres !

Le Shark PowerDetect Clean est un aspirateur-balai qui ne manque pas de souffle. Ce modèle haut de gamme embarque une multitude d’innovations qui vous simplifient grandement le ménage. Il équipé notamment du système à double rouleaux DuoClean qui est particulièrement efficace. Grâce au mécanisme anti-emmêlement, les cheveux et poils sont directement éliminés, évitant ainsi qu’ils ne s’enroulent autour des brosses.

Cet aspirateur fonctionne aussi bien vers l’avant que vers l’arrière. Il dispose par ailleurs d’un manche pliable pour faciliter l’accès sous les meubles. Si besoin, vous pouvez rapidement le transformer en aspirateur à main.

De plus, ce modèle est doté de plusieurs capteurs intelligents qui optimisent son fonctionnement selon la surface et la nature des saletés. Grâce à la technologie DirtDetect, l’appareil reconnaît les types de poussières présentes. Avec FloorDetect, il différencie les surfaces comme les tapis, les moquettes ou les sols durs. Et grâce à EdgeDetect, il identifie les zones proches des bords pour un nettoyage précis. Ces capteurs permettent une gestion automatique de la puissance pour maximiser à la fois l’efficacité et l’autonomie.

Dans ce pack, vous trouverez 2 batteries qui vous donnent la possibilité d’utiliser votre aspirateur Shark PowerDetect Clean durant 140 min ainsi d’une base autovidante qui vous permet de stocker jusqu’à 45 jours de saletés et débris.