Prise en main Xiaomi Pad 6 : une concurrente de l’iPad Air prometteuse

À l’occasion de sa conférence dédiée aux objets connectés, Xiaomi n’a présenté qu’un seul produit muni d’un écran tactile : la Pad 6. Tablette premium avec un beau châssis en aluminium, elle veut concurrencer frontalement le dernier iPad Air d’Apple. Voici un tour complet du produit avec nos premières impressions.

Au royaume des tablettes, l’iPad est roi. Ce n’est un secret pour personne : Apple y règne en maître depuis le lancement de sa première plate-forme en 2010. En 2022, la firme américaine cumulait 38 % des ventes selon IDC. Elle était la seule à progresser sur un marché en décroissance. Samsung est deuxième avec 18 %. Aucun autre constructeur ne dépasse les 10 %. Le top 5 compte également Amazon, Lenovo et Huawei. Et Xiaomi ? La firme chinoise se situe dans le miasme des marques secondaires qui représentent moins de 5%.

Dans ce contexte fragile, et alors que le marché du smartphone rétrécit, Xiaomi joue cependant la carte de l’écosystème et de l’interconnexion entre les appareils. En 2022, nous avons beaucoup aimé la Xiaomi Tab 5 que nous avons longuement testée. Concurrente naturelle des iPad Air d’Apple, la Tab 5 s’est révélée être un excellent rapport qualité-prix, que ce soit au niveau de l’ergonomie, du design, de la puissance ou encore de l’audio.

Six mois plus tard, la marque revient avec la Tab 6. Ce produit a déjà été lancé en Chine et Xiaomi vient d’officialiser son arrivée en Europe à l’occasion de sa conférence Discover Xiaomi 2023. Un événement durant lequel la firme chinoise a aussi officialisé le lancement des robots aspirateurs E12, S10+, S12 et X10, ainsi que des trottinettes Electric Scooter 4 et 4 Lite (qui accompagneront la Electric Scooter 4 Ultra testée dans nos colonnes). Retrouvez en détail dans nos colonnes tous ces produits dans leurs articles dédiés. Suite à cette conférence, nous avons eu l’occasion de prendre en main la Pad 6. Et voici nos premières impressions.

Un design calé sur celui de l’iPad Air

Commençons ce petit tour du produit avec l’ergonomie, avec un design qui s’inspire très largement du Xiaomi 13. Nous retrouvons un châssis métallique et minéral. Nous retrouvons des tranches droites avec des angles arrondis. Et nous retrouvons un module photo carré, comme sur le flagship de la marque. C’est une très bonne idée de jouer la proximité visuelle pour que le produit soit plus facilement reconnaissable. Apple et Samsung ne le font pas, par exemple.

Observons plus en détail l’arrière. Le dos est en aluminium brossé très agréable à regarder et à manipuler. Ce matériau ne retient pas les traces de doigt. Dans le coin supérieur droit (quand la tablette est tenue horizontalement), vous retrouvez le module photo carré évoqué précédemment. Il est légèrement protubérant, mais ne déséquilibre pas la tablette pour autant.

À l’opposé de la bordure supérieure se trouve la griffe du constructeur et un connecteur propriétaire qui sert notamment à brancher une smart cover avec clavier. Nous avons pu essayer le clavier et celui-ci est plutôt agréable à utiliser. Xiaomi nous indique que l’accessoire est fourni avec la tablette dans certains pays, mais n’a pas précisé si la France en fait partie.

Passons sur les tranches où nous retrouvons tous les éléments déjà croisés dans la Tab 5, notamment les quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos. Quand la tablette est en format paysage, deux sont positionnés à gauche et deux autres à droite, pour une configuration stéréo. Compte tenu des conditions de prise en main, nous n’avons pas eu l’opportunité d’évaluer les qualités sonores du produit.

Vous retrouvez également sur les tranches un bouton de mise en marche (sur la tranche de gauche en mode paysage, à côté de deux des haut-parleurs), un port USB type-C à l’opposé du bouton de mise en marche, ainsi que trois microphones. Le premier est positionné à côté du port USB-C et sert à la capturer le son en mode portrait. Les deux autres sont sur la tranche supérieure quand la tablette est en mode paysage. L’un sert à capturer le son en visio et l’autre à réduire les bruits ambiant.

Sur cette même tranche, vous retrouvez le contrôle du volume et ce qui ressemble à un tiroir pour carte SIM. Cet élément est étonnant, car aucune Pad 6 n’est compatible 4G/5G, que ce soit en Europe ou en Chine…

Finissons ce tour d’horizon avec la façade avant. La dalle est totalement plate. Elle est couverte de verre minéral. Plus précisément du Gorille Glass 3. Les bordures autour de l’affichage sont relativement épaisses. Rares sont les tablettes à ne pas en arborer, même les iPad. Ce n’est donc pas une surprise, même si cela peut choquer face à un smartphone. Au centre de la bordure supérieure en mode paysage, vous retrouvez un capteur selfie pour les visio.

Une fois en main, la tablette surprend par son poids, compte tenu de sa taille. Elle ne pèse que 490 grammes, alors que la Tab 5 pesait 511 grammes. Ce sont donc 20 grammes de gagner, sans pour autant baisser la taille de l’écran ou la capacité de la batterie. Voilà qui est bien joué. En France, la Tab 6 va se décliner en trois coloris : le très sobre Gravity Gray (gris), le pétillant Mist Blue (bleu) et l’élégant Champagne que vous pouvez découvrir dans cet article.

L’écran de la Tab 6 gagne en définition et en fluidité

Restons en façade et étudions un peu plus l’écran. La dalle mesure 11 pouces très exactement, sans changement par rapport à la Pad 5. Soit 0,1 pouce de plus que l’iPad Air. Le ratio de la dalle reste le même : 16/9e. C’est parfait pour le multitâche et écrire un texte. C’est aussi très bien pour regarder un film ou une série, malgré les bandes noires. Xiaomi affirme que l’écran est capable d’afficher 1 milliard de couleurs différentes. Soit le même échantillon colorimétrique que la Pad 5. La tablette serait également compatible HDR10 et Dolby Vision, comme le modèle précédent.

La définition de la dalle est légèrement supérieure au Quad HD+ : 1800 pixels en largeur et 2880 pixels en hauteur. Nous obtenons ainsi une résolution de 309 pixels par pouce. La résolution étant inférieure à 326 pixels par pouce, le grain de la dalle est perceptible à l’œil nu. Cependant, vous ne tenez pas la tablette aussi près de votre visage qu’un smartphone. Ce n’est donc pas un facteur dissuasif. En outre, il faut relative en comparant ce chiffre avec celle d’autres modèles. La définition de l’écran de la Pad 6 est supérieure à celle de la Pad 5 de 35 pixels par pouce. Et elle dépasse celle des versions 2022 des iPad Air et Pro de 45 pixels par pouce.

Comme l’iPad Air 2022, la Xiaomi Pad 6 conserve une dalle LCD IPS. Les noirs manqueront donc toujours un peu de profondeur. Lors de son test, nous avons constaté que le verre minéral de la Pad 5 reflétait beaucoup la lumière. Un phénomène dont pourrait être victime la Pad 6. Notez également que la luminosité maximale atteindrait 500 nits selon Xiaomi, ce qui n’est pas si élevé. L’association de tous ces éléments devrait donc réduire considérablement la lisibilité en extérieur de la tablette. Nous le vérifierons lors de nos tests. Nous pensons que cette tablette s’adapte plus à un usage sédentaire.

Seul changement apparent dans cette dalle, le taux de rafraichissement serait en hausse. Il passerait d’un déjà très bon 120 Hz à un excellent 144 Hz. Cela se justifie par l’usage « quasi gaming » de la tablette, puisque la plate-forme est capable d’assumer presque toutes les exubérances vidéoludiques, comme nous le verrons dans la dernière partie de cette prise en main. Ce bon taux n’est pas assorti d’un réglage automatique permettant de descendre très bas pour économiser de la batterie. Mais l’usage domestique de la tablette ne nécessite pas tant que cela d’économiser de l’énergie.

L’interface de la Tab 6 est adaptée et adaptable

Côté interface, vous retrouvez MIUI, naturellement. La version embarquée dans la tablette est numérotée 14.0.1. Elle est basée sur Android 13, sans surprise. Il s’agit ici de la version « globale » de MIUI. Elle intègre toutes les applications de Google, ainsi que les GMS qui font tant défaut à l’un des concurrents directs et compatriotes de la marque. Le patch de sécurité installé ici date de mai 2023.

Grâce à une forte inspiration de la concurrence (la barre de raccourci en bas de l’écran est un signe qui ne trompe pas), MIUI 14 s’adapte plutôt bien aux usages propres aux tablettes. Toute l’interface peut s’utiliser aussi bien en mode verticale, quand vous lisez, écrivez ou surfez sur Internet, qu’horizontale, quand vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu. Elle est même plus pertinente en paysage qu’en portrait. L’interface est également compatible avec les stylets tactiles, pour une expérience graphique et bureautique plus affirmée.

La version de MIUI 14 présentée ici est très légère, notamment quand elle est comparée à celle des smartphones de la marque (Xiaomi, Poco ou Redmi). Outre les applications de Google, vous retrouvez quelques applications de Xiaomi, dont un navigateur web si vous n’aimez pas Chrome, ainsi que deux partenaires commerciaux. Netflix pour la vidéo. WPS Office pour la bureautique. Notez aussi la présence de Xiaomi Home qui permet de contrôler tous les produits domotiques de la marque, dont les aspirateurs robots vus précédemment, les télévisions ou les caméras. Grâce à cette application, la Pad 6 devient une vraie alternative à une Google Home.

Et le reste de la fiche technique de la Pad 6 ?

Côté fiche technique, la Pad 6 s’appuie sur les forces de la Tab 5 pour continuer de se distinguer de l’iPad Air. Nous l’avons vu au niveau de l’écran, dont la définition, la résolution, le taux de rafraichissement et la compatibilité sont théoriquement supérieurs à la proposition d’Apple. Nous l’avons également vu avec l’audio puisque la Tab 6 intègre 4 haut-parleurs et 3 microphones.

En revanche, côté photo et performances, Xiaomi conserve aussi ses acquis, quitte à ne pas progresser pour rattraper Apple et l’iPad Air. La Pad 6 dispose d’un Snapdragon 870, en remplacement du Snapdragon 860. Ce composant permet à la tablette de gagner en performance et ne lui permettra pas de concurrencer l’iPad Air passé sous Apple M1 en 2022. De même, en photographie, le capteur principal garde une définition 13 mégapixels, gagne un autofocus à détection de phase, mais perd en luminosité (l’ouverture de l’objectif passant de f/2.0 à f/2.2). Même chose du côté du capteur selfie : définition 8 mégapixels conservée, mais ouverture plus petite (f/2.2 contre f/2.0). La proposition de l’iPad Air, dans les deux cas, est, sur le papier, plus qualitative.

Au-delà du processeur, de la photo et de l’écran, la Pad 6 profite de quelques améliorations par rapport à la Pad 5 : WiFi 6, Bluetooth 5.2 et captation vidéo à 60 images par seconde en Full HD. En outre, la capacité de la batterie est renforcée, passant de 8720 mAh à 8840 mAh. La puissance maximale acceptée par la charge rapide reste à 33 watts. Petit regret face à l’iPad Air : la Pad 6 ne profite toujours pas d’une sécurité biométrique fiable.

Prix et disponibilité : la grande inconnue

À l’usage, la tab 6 semble être une tablette très fonctionnelle et agréable à utiliser, aussi bien pour les usages bureautiques, sociaux, multimédias ou ludiques (même si, dans ce dernier cas, il ne faut pas s’attendre à des performances dignes d’un Snapdragon 8 Gen 1 ou Gen 2). Bien construite. Dotée d’une fiche technique cohérente, même si l’iPad Air continue d’être devant dans certains domaines, elle saura certainement trouver sa place au sein de la famille.

Déjà disponible en Chine depuis avril 2023 en trois versions (6+128, 8+128 et 8+256), la Pad 6 y est vendue entre 2000 yuans et 2400 yuans. Soit entre 260 et 315 euros. Son prix en France n’a pas encore été dévoilé. Pour rappel, la Pad 5 a été lancée en Europe à 399 euros en version 6+128 Go. Nous pouvons nous attendre à un positionnement similaire, voire un peu plus élevé. Quant à la disponibilité, Xiaomi France n’a pas avancé de date. Le produit pourrait cependant se faire attendre jusqu’à la rentrée 2023, fêtant ainsi le premier anniversaire de la Tab 5.